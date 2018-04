Spread Btp-Bund apre a 117 punti base

Btp saldo dopo Bce - ma Spread su Bund in ampliamento in attesa aste : dopo il consiglio di politica monetaria di Francoforte e della successiva conferenza stampa, il Btp appare saldo, coerente al rialzo della mattinata, con il Bund che però fa leggermente meglio determinando un lieve ...

Btp aprono in lieve rialzo - Spread su Bund appena oltre minimo 2 anni : Avvio positivo per il mercato obbligazionario italiano in attesa del verdetto di politica monetaria della Banca centrale europea.

ROMA, 24 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude in calo a 113 punti base dai 115 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,76%. 24 aprile 2018

ROMA, 24 APR - Apertura in lieve rialzo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna quota 116 punti contro i 115 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari ...

ROMA, 23 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude in calo a 115 punti base dai 118 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,78%.

ROMA, 20 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude stabile a 118 punti base dai 119 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,77%.

Il petrolio vola - Btp al record - Spread a 116 : Preoccupa la Cina, il Paese più indebitato, ma più ancora la politica degli Stati Uniti: "È urgente far cessare gli stimoli non necessari a un'economia già in buona salute", è il monito del Fondo. ...

ROMA, 18 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 118 punti da 125 punti base di ieri, con un rendimento all'1,70%.

ROMA, 18 APR - Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 122,7 punti con un rendimento all'1,73%. 18 aprile 2018

ROMA, 17 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 125 punti base dai 127 di ieri, con un rendimento all'1,75%.

ROMA, 16 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 127 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,79%.

ROMA, 16 APR - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 127 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,79%.

ROMA, 16 APR - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 127 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,79%. 16 aprile 2018