“Sparisci!” UeD | Maria De Filippi furiosa Quello che è successo in studio ha lasciato

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell’occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente corteggiatori di Nilufar e di Sara. I due hanno indossato nel corso delle ultime esterne la stessa maglia, con un marchio ben preciso. Un dettaglio che non è passato inosservato a Gianni Sperti, che ha subito polemizzato con i due ragazzi, perché certe cose non si dovrebbero proprio fare, almeno non finché si è in trasmissione. La discussione inoltre si è fatta talmente tanto accesa che a un certo punto Giordano halo. Quando ...