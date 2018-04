Sorpresa a Milano | in Piazza della Scala c’è Roberto Bolle | il ballerino danza con i fan

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) È bastato un breve annuncio sui social pochi giorni fa per far si che domenica 29 aprilesi riempisse di persone in attesa del flashmob organizzato da, in vista di OnDance, la festache si terrà adall’11 al 17 giugno. Sulle note di Fame,– accompagnato da alcuni ballerini diclassica e dai finalisti di Red Bull Dance Your Style, la competizione di Street Dance che sarà tra gli eventi del ricco calendariomanifestazione – si è divertito a improvvisare passi dicircondato da centinaia di persone festanti che hanno avuto l’occasione di ballare con l’Etoile dei Due Mondi. Il video completo verrà poi pubblicato sui social e sul sito www.ondance.it, dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti sull’evento L'articolo, inc’è: il...