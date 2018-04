Softball | Serie A1 2018 | sei doppiette nella prima giornata Partono forte Forlì e Bollate

oasport

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ladel campionato diA1 diha visto realizzarsi sei sweep, seirealizzate dalle squadre favorite. I match, però, hanno offerto comunque equilibrio ed emozioni, come quelli tra Castellana e Sestese. Il primo incontro, infatti, si è risolto solamente al nono inning, dopo due supplementari uno dei quali terminato 0-0. Il punteggio finale è stato invece 2-1. Vantaggio minimo anche in gara-2, vinta 5-4 in rimonta dopo l’iniziale vantaggio delle ospiti.dominante sulla pedana di lancio nelle due gare contro Caronno.è stata Greta Cecchetti la protagonista, che dopo il fuoricampo subito nelle prime battute non ha concesso nulla portando a casa ben 20 strike-out, utilissimi alla causa delle padrone di casa, vincitrici per 3-1. In gara-2, invece, è stata Sarah Pauley a prendere il suo posto, concedendo solo 3 valide e ottenendo 10 ...