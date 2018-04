Snam - via libera dell'Antitrust all'acquisto dell'82% di Tep : Disco verde dell'Antitrust all'acquisizione da parte di Snam dell' 82% di Tep Energy Solution . L'operazione, si legge nel Bollettino settimanale dell' Agcm , "non comporta la costituzione o il ...

Moby Prince - il mistero sui viaggi della petroliera di Snam. Ecco le tre versioni - tra documenti ufficiali e carte inedite : La sera del 10 aprile 1991 – 27 anni fa – la nave passeggeri Moby Prince partita da Livorno e diretta ad Olbia entra in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata a due miglia e mezzo dalla costa. Dei 141 a bordo del traghetto si salva soltanto il mozzo, Alessio Bertrand. L’equipaggio della petroliera di proprietà Snam, una società dello Stato, viene tratto in salvo. Nel corso delle inchieste e dei processi non fu mai ...