Siria | missili su siti militari | sospetti su Israele

Nella notte missili di Israele su obiettivi iraniani in Siria . Poi Netanyahu : 'Teheran bara sul nucleare' : Medioriente nel caos. Il premier israeliano, in un discorso alla nazione, mostra le prove dei dossier nucleari di Teheran e accusa: 'L'Iran ha ingannato il mondo dopo la firma dell'accordo del 2015 e progetta di dotarsi di 5 bombe simili a quelle di Hiroshima. Con i suoi missili - spiega - può colpire a migliaia di chilometri -

Missili nella notte contro basi Siriane a presenza iraniana. Il patto a tre Usa-Israele-Arabia entra in azione : Non è una coincidenza temporale. È altro e di più. I Missili della notte contro le postazioni militari nelle province di Aleppo e Hama sono il primo effetto sul teatro siriano del "patto a tre" stretto dal neo segretario di Stato Usa Mike Pompeo nella sua missione in Medio Oriente, che ha portato l'ex direttore della Cia prima a Riyadh e ieri a Gerusalemme. Tre contro tre: è la nuova dimensione della guerra globale in ...