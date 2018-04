Siria - missili contro due basi militari. Almeno quaranta vittime

Siria - missili contro siti militari : 40 mortiMedia : l'attacco da basi Usa e inglesi : La notizia dall'agenzia di stampa iraniana ISNA. Nel mirino le basi al Nord, ad Hama e ad Aleppo. Secondo i media di Damasco l'attacco sarebbe stato lanciato dalla Cisgiordania.

Siria - missili contro postazioni militari ad Hama e Aleppo. Almeno 40 morti. Media di Damasco : “Bombe partite da Israele” : Nella notte sono piovute nuove bombe sulla Siria, con missili su Hama e Aleppo. Obiettivo: postazioni militari nel nord del Paese. Secondo la televisione di Stato di Damasco l’attacco ha provocato Almeno 40 morti e oltre 60 feriti. “E tra le vittime ci sono 18 ufficiali iraniani”. Il bombardamento è stato definito dai Media del regime come una “nuova aggressione“. Secondo le testate giornalistiche vicine ad Assad, ...

Siria - missili su basi militari : 40 morti : 7.45 Attacchi missilistici nella notte, in Siria, contro basi militari nelle province di Aleppo e Hama. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Isna, almeno 40 persone sono morte e altre 60 sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sono anche 18 iraniani. Secondo i media ufficiali Siriani gli attacchi sono partiti da basi britanniche e statunitensi nel nord della Giordania. Sarebbero stati lanciati 9 missili balistici.

Israele teme che la Russia possa fornire la Siria di missili S-300 Video : #Israele dopo l'attacco dei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti, Inghilterra e Francia, teme che i Siriani siano in procinto di essere forniti dai russi dei nuovi sistemi di difesa aerea S-300. L'annuncio è stato dato dal generale Sergei Rudskòi, il quale ha confermato la possibilita' che la Russia [Video], in to all'attacco della coalizione occidentale, possa prendere in seria considerazione la possibilita' di vendere alla #Siria i sistemi ...

Siria - LeU : "Missili non portano la pace" : 17.20 "Con le bombe e con i missili non si porta la pace in Siria né in Medio Oriente". Così il capogruppo dei LeU, Fornaro, intervenendo nel nell'Aula della Camera nel dibattito al termine dell'informativa del premier Gentiloni. Leu esprime "forte preoccupazione di una possibile escalation" e ribadisce "la condanna ferma, netta dell'uso delle armi chimiche". Ma auspica che i responsabili di questo "crimine contro l'umanità siano consegnati al ...

Israele teme che la Russia possa fornire la Siria di missili S-300 : Israele dopo l'attacco dei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti, Inghilterra e Francia, teme che i Siriani siano in procinto di essere forniti dai russi dei nuovi sistemi di difesa aerea S-300. L'annuncio è stato dato dal generale Sergei Rudskòi, il quale ha confermato la possibilità che la Russia, in seguito all'attacco della coalizione occidentale, possa prendere in seria considerazione la possibilità di vendere alla Siria i sistemi di ...

Siria oggi ispettori Opac a Duma/ Assad “nuovo attacco missili” - smentita Usa : Russia “no prove armi chimiche” : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:20:00 GMT)