SIRIA L' attacco chimico non c' è mai stato | ma nessuno parla delle carceri jihadiste

Mistero su un attacco in SIRIA : avviata la difesa aerea di Mosca : "Ci sono dei suoni. Simili a degli strike. Aspetta...". Sono le 20.11 di questa sera e un nostro contatto che vive non distante dalla base russa di Hmeymim ci avvisa che qualcosa di molto strano sta accadendo in Siria. Un nuovo attacco di Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna? No.Secondo le immagini diffuse in rete - e raccolte da Syrialiveumap, il sito continuamente aggiornato su ciò che accade in questo Paese mediorientale - i russi avrebbero ...

Siria, trovata fossa comune a Raqqa, forse fino a 200 corpi: già recuperati 50 cadaveri fra civili ed estremisti. La macabra scoperta effettuata nelle scorse ore sotto un campo da calcio

SIRIA - la Russia esorta l'Occidente a non interferire nelle indagini sull'attacco chimico - : "Causa indignazione l'incessante e deliberata distorsione della realtà, che abbonda nelle dichiarazioni dei funzionari di un certo numero di paesi occidentali", ha detto la Zakharova, riferendosi in ...

Robert Fisk è un noto giornalista britannico corrispondente dal Medio Oriente per la famosa testata giornalistica 'The Independent'. Fisk ha scritto diversi libri e fatto diversi reportage sulla precaria ed instabile situazione della regione e ultimamente ha parlato molto anche della guerra civile che da diversi anni attraversa la Siria e vede contrapposto il governo guidato da Bashar al Assad all'eterogeneo movimento dei ribelli.

Ragazzo SIRIAno racconta retroscena del video-bufala sull'attacco chimico di Douma - : "Eravamo nel seminterrato. Mamma mi ha detto che per oggi non avremmo mangiato niente da mangiare, avemmo mangiato solo domani. Abbiamo sentito delle urla in strada; gridavano: correte in ospedale. ...

Si smonta il caso dell'attacco chimico perpetrato in Siria dall'esercito regolare del Presidente Assad ai danni della popolazione civile nella citta' di Douma? Il reportage di Robert Fisk, uno dei pochi giornalisti occidentali che sono riusciti a raggiungere la cittadina Siriana occupata fino a pochi giorni fa dalle milizie terroriste, parrebbe confermarlo. Come molti ricorderanno, sabato 7 aprile i media occidentali hanno trasmesso un video

Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area".

Quattro dubbi sull’attacco militare alla SIRIA : I bombardamenti americani, francese e britannici vanno osservati alla luce del tradizionale e prolungato militarismo americano ed europeo in Medio Oriente. Leggi

Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra