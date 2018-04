Sicilia : Tusa - commenti negativi su stranieri in ricerche archeologiche mi amareggiano : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – “I commenti negativi a proposito della notizia pubblicata sui quotidiani a proposito del coinvolgimento di extracomunitari nelle ricerche archeologiche in Sicilia, mi amareggiano per due motivi. Da un lato perché evidentemente si critica prima di conoscere effettivamente la realtà. Non credo, infatti, che siano stati impiegati extracomunitari dando loro mansioni e prerogative di archeologo, bensì di ...

Sicilia : Musumeci presenta all'Ars neo assessore Tusa : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha presentato, in apertura della seduta di Sala d'Ercole sulla finanziaria, il neo assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa. "A nome di questo governo - ha detto - esprimo al neo assessore l'augurio di buon lavoro

Sicilia : Sgarbi - perfetta la nomina di Tusa ad assessore : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “La nomina di Sebastiano Tusa come assessore ai Beni culturali e mio successore è perfetta”. Così, all’Adnkronos il critico d’arte Vittorio Sgarbi, commentando la nomina del Sovrintendente del Mare ad assessore. La nomina non è ancora stata ufficializzata, ma quasi. “L’ho già chiamato per congratularmi con lui”, dice Sgarbi. Era stato proprio il critico ed ex ...

Sicilia : Sebastiano Tusa nuovo assessore ai Beni culturali al posto di Sgarbi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Sarà Sebastiano Tusa il nuovo assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia. Prenderà il posto del dimissionario Vittorio Sgarbi che ha optato per il seggio in Parlamento. Il dirigente regionale, che da qualche anno è il Sovrintendente al Mare, firmerà oggi. Tra poco, come apprende l’Adnkronos, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firmerà la nomina. Era stato il critico ...

Sicilia : Tusa - aspetto decreto nomina assessore da un giorno all'altro : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Pare che tutt converga su di me, ma io aspetto il decreto di nomina, che dovrebbe arrivare da un giorno all'altro. Sto aspettando...". Lo ha detto all'Adnkronos Sebastiano Tusa, Sovrintendente del Mare, indicato da Vittorio Sgarbi come suo successore all'Assessorato ai

Sicilia : Sgarbi - Tusa assessore? Indicato da Forza Italia : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Archiviato il problema dimissioni, il 'caso Vittorio Sgarbi' fa ancora discutere per la sua successione. Alla poltrona di assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana è ormai praticamente certa la nomina di Sebastiano Tusa, archeologo e a capo della Soprintenden

Sicilia : Tusa - io assessore? Niente di concreto - non ho sentito Musumeci : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Ringrazio Sgarbi per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato, ma al momento non c’è nessuna indicazione e nulla di concreto. Non ho sentito il presidente Musumeci”. A dirlo all’Adnkronos è Sebastiano Tusa, sovrintendente del Mare, appena indicato da Vittorio Sgarbi, assessore dimissionario ai Beni culturali della Sicilia, come suo successore alla guida dell’assessorato. ...

Sicilia : Tusa - nessuna cancellazione Soprintendenze - c'è errore in articoli Finanziaria : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Nella Finanziaria che nei prossimi giorni andrà in aula all'Assemblea regionale Siciliana "non è prevista alcuna cancellazione delle Soprintendenze dei Beni culturali". A dirlo all'Adnkronos è Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare, che dopo avere definito "grave" l'