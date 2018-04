' Si vota il 7 ottobre' | parola di Roberto Maroni

ATAC - CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO/ Si vota a ottobre - insorge Fassina : CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO: votazioni differite a ottobre per non sovrapporre la tornata elettorale con le votazioni amministrative per i Municipi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:45:00 GMT)