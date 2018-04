Si rivede il Milan | cinico e sciupone

Milan - Gattuso : 'Donnarumma? È stato perfetto - deve rivedere la gara' : Non li conosco, in questo momento i miei ragazzi sono i migliori al mondo e me li tengo. Pareggio decisivo per Ia corsa Scudetto? Non lo so, io penso a casa mia e già faccio fatica. E' normale che se ...

Milan - col Napoli si rivede Gustavo Gomez - : In casa Milan torna a vedersi Gustavo Gomez. Complici le assenze di Bonucci e Romagnoli in difesa, rispettivamente per squalifica ed infortunio, Gattuso ha convocato il paraguayano che in questa ...