Si ammala di cancro e viene licenziata | ' Messa alla porta dopo 33 anni'

“L’ultimo bacio”. La foto straziante. A 6 anni perde il papà - poi la mamma si ammala di cancro al seno : per Roxy le tragedie non finiscono mai. Ora la madre non c’è più - ma quello che ha fatto con la sua piccola ha commosso il mondo : A soli 8 anni deve già affrontare delle prove difficilissime. Roxy Fenn è una bimba di Benfleet, nell’Essex (Gran bretagna) che due anni fa ha perso il papà, Bob, deceduto nel sonno a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Così è rimasta sola con la sua mamma Vicky, ma adesso anche lei se ne è andata. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la donna due anni fa si è ammalata di cancro al seno, proprio dopo che il marito era ...