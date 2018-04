Shadow of The Tomb Raider | emergono nuovi dettagli su stealth | personaggi e gameplay

Shadow of the Tomb Raider : disponibile il preordine per Xbox One : Shadow of the Tomb Raider, il terzo episodio della serie Tomb Raider sviluppato da Square Enix, è ora disponibile per il preordine digitale su Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K, su Xbox One X. Descrizione Vivi con Lara Croft la svolta della sua vita, la nascita della Tomb Raider. In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle insidie della giungla, esplorare Tombe spaventose e affrontare un’autentica catastrofe. Nel ...

Il team di Shadow of the Tomb Raider svela dettagli su trama e gameplay : Abbiamo da poco ricevuto il primo trailer e gli screenshot ufficiali di Shadow of the Tomb Raider. Ora, invece, possiamo apprendere maggiori dettagli sul gioco grazie ad un panel del Tribeca Film Festival, al quale hanno partecipato alcuni degli sviluppatori del gioco, tra i quali il director Daniel Chayer-Bisson e lo sceneggiatore Jill Murray. Innanzitutto, in Shadow of the Tomb Raider vedremo la maggior parte della storia raccontata ...

Shadow of the Tomb Raider avrà un Season Pass - dettagli sulle edizioni : La nuova avventura di Lara Croft è stata finalmente svelata: ieri, 27 aprile, Square Enix ha presentato ufficialmente Shadow of the Tomb Raider. Come è abbastanza nelle corde per un titolo Square Enix, il gioco riceverà anche dei DLC post lancio, che potranno essere acquistati in un pacchetto unico grazie al Season Pass. Per assicurarvi l'acquisto di questi contenuti, che verranno rilasciati ovviamente dopo l'uscita del gioco, potreste anche ...

Shadow of the Tomb Raider : Nuovi dettagli in Anteprima : Quest’oggi torniamo a parlarvi di Shadow of the Tomb Raider, condividendo con voi Nuovi e interessanti dettagli in Anteprima, ricordandovi che è attiva la nostra community su Discord! Shadow of the Tomb Raider: Nuove informazioni in Anteprima Di seguito vi riportiamo Nuovi dettagli su Shadow of the Tomb Raider che ci sono appena giunti: Lara si ritroverà ad affrontare l’oceano, montagne, deserti, ghiacciai e ...

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Shadow of the Tomb Raider - il TRAILER ITALIANO : Indietro 27 aprile 2018 2018-04-27T16:29:02+00:00 ROMA – Square Enix e Crystal Dynamics svelano il primo TRAILER ITALIANO di Shadow of the Tomb Raider. Il nuovo capitolo del reboot, che chiude la parentesi sulle origini di Lara Croft, sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Shadow of the […]

Shadow of the Tomb Raider : Trailer italiano - DLC ed altro ancora : Square Enix in data odierna ha ufficialmente svelato i primi dettagli di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo della serie “Tomb Raider” che vedrà la luce nei negozi e store digitali a partire dal 14 Settembre. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Shadow of the Tomb Raider: Primi dettagli e Trailer Il gioco è in fase di sviluppo presso Eidos ...

Square Enix presenta ufficialmente Shadow of the Tomb Raider : ecco il trailer completo : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics hanno svelato oggi il trailer completo di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo dell'acclamatissima e premiata serie di Tomb Raider. Il gioco, creato da un team di sviluppatori veterani di Tomb Raider della Eidos-Montréal in collaborazione con Crystal Dynamics, uscirà il 14 settembre 2018 sui dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam.In Shadow of the Tomb ...

Shadow of the Tomb Raider in anteprima - la prova di GQ : Shadow of the Tomb Raider è il terzo capitolo di un’importante operazione di reboot dello storico franchise iniziata da Crystal Dynamics nel 2013 e proseguita con l’arrivo di Rise of the Tomb Raider due anni dopo. Ormai da tempo sotto l’ala di Square Enix questa nuova avventura di Lara Croft, sviluppata interamente da Eidos Montreal, rappresenta l’ultimo tassello nell’evoluzione del personaggio che abbiamo riscoperto ...

Shadow of the Tomb Raider - prova : Il Tomb Raider del 2013 non è stato solo in grado di rivitalizzare una serie che sembrava destinata all'oblio, ma ha anche restituito all'industria dei videogiochi una delle sue icone più amate. In un periodo in cui si parla molto del ruolo della donna in una società spesso troppo sessista, un personaggio come Lara Croft è un vero e proprio esempio positivo. Il suo successo dimostra, infatti, di come sia possibile avere personaggi femminili di ...

Rivelato trailer ufficiale per Shadow of the Tomb Raider - i dettagli : Shadow of the Tomb Raider è un titolo molto atteso e sarà Rivelato oggi 27 aprile. Molti dettagli sul gioco sono però già emersi, come ad esempio le varie edizioni che dovrebbero essere rilasciate, così come le indicazioni di un Season Pass per il gioco. Square Enix ha pubblicato solo un trailer teaser per il gioco finora, ma a quanto pare un fan è riuscito a procurarsi il trailer ufficiale di Shadow of the Tomb Raider e lo ha pubblicato prima ...

Shadow of the Tomb Raider : alcune immagini ci mostrano Lara Croft in azione : Oggi è il giorno del reveal di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo della serie con protagonista la famosa Lara Croft che sarà distribuito in sei edizioni. Dopo aver dato uno sguardo alle copertine e ai contenuti di Shadow of the Tomb Raider, ora possiamo vedere delle immagini che ci mostrano la nostra Lara Croft in azione, grazie alla segnalazione di Comicbook: Che ne pensate?Read more…

Shadow of the Tomb Raider : spuntano sei edizioni del gioco. Lo sviluppo in mano a Eidos Montreal e Crystal Dynamics : Oggi, 27 aprile, è previsto il reveal ufficiale di Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura di Lara Croft che sbarcherà su PC e console nel mese di settembre. Già ieri, però, sono trapelate in rete alcune informazioni sul gioco. Come riportato su ResetEra, nel corso di un evento stampa Square Enix ha presentato Shadow of the Tomb Raider ad alcuni giornalisti e, come molto spesso accade in questi casi, sono fuoriuscite alcune notizie.A ...