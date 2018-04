Serie B | Palermo-Bari 1-1 | a segno La Gumina e Nené

Serie B Palermo-Bari - Nenè riprende i rosanero : termina 1-1 : PALERMO - L'anticipo della trentanovesima giornata tra Palermo e Bari si chiude sul punteggio di 1-1, nel giorno dell'esordio sulla panchina rosanero del nuovo tecnico Stellone . I gol, entrambi nella ...

Serie B Palermo-Bari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : PALERMO - Il Palermo terzo in classifica, dopo la sconfitta esterna contro il Venezia , che è costato il posto a Bruno Tedino , si prepara ad ospitare il Bari di Fabio Grosso , posizionato tre punti ...

Serie B - calendario e orari 39giornata : che anticipo a Palermo : Va in archivio il primo verdetto di questa Serie B, campionato incerto come non mai eppure accompagnato da una sentenza assoluta. Parliamo dell'Empoli di Andreazzoli promosso con 4 turni d'anticipo ...

Serie B - Andreazzoli riporta l'Empoli in A. Perdono Parma e Frosinone. Stellone subentra a Tedino - a Palermo : l'Empoli risale subito in A, con 4 giornate di anticipo. Il Castellani è quasi esaurito e la squadra di Aurelio Andreazzoli offre spettacolo, come sempre. Avanza con Caputo, capocannoniere con 25 reti,...

Serie B Palermo - Zamparini : «Esonero Tedino? Sto riflettendo» : Palermo - "Cadono le braccia dopo la partita di ieri sera. Così non si va da nessuna parte, non ci ho dormito e sto riflettendo sulle decisioni da prendere" . Il presidente del Palermo , Maurizio ...

Serie B - Venezia-Palermo 3-0 : ANSA, - VENEZIA, 27 APR - Davanti a 5.767 spettatori, un convincente Venezia travolge il Palermo per 3-0, fa un passo avanti verso i Play-off e avvicina in classifica gli avversari. La partita si ...

Serie B : il Venezia travolge il Palermo 3-0 [GALLERY] : 1/16 Anteo Marinoni/LaPresse LaPresse ...

Serie B - Il Venezia asfalta il Palermo : 3-0 al Penzo : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI Venezia Inzaghi dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida vinta in casa del Novara quindi 3-5-2 con Audero tra i ...

Serie B Palermo-Venezia - probabili formazioni e tempo reale alle 19. Dove vederla in tv : VENEZIA - Sfida di alta classifica nel primo anticipo della Serie B : il Venezia di Pippo Inzaghi ospita il Palermo al Penzo. Palla al centro alle ore 19. Tedino deve riunciare a Coronado, Nestorovski,...

Serie B Palermo-Venezia - probabili formazioni e tempo reale alle 19. Dove vederla in tv : VENEZIA - Due confronti diretti in tre giorni, le sfide a Venezia e col Bari appena 6 punti dietro i rosa. Sono gli ostacoli decisivi e il Palermo li deve saltare con le forze che ha. Non c'è tempo ...

Serie B Palermo - per Bellusci si riacutizza la lesione di secondo grado : Palermo - Il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che, come informa il sito ufficiale dei rosanero, "ha evidenziato il riacutizzarsi della lesione di ...

Video/ Palermo Avellino (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata) : Video Palermo Avellino (3-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 37^ giornata. Coronado, La Gumina e Trajkoski trascinano i rosanero al successo.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:48:00 GMT)

Serie B : Palermo e Parma al 2/o posto : ANSA, - ROMA, 21 APR - Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo la 37/a giornata: Empoli 73; Palermo e Parma 63; Frosinone 62; Perugia, Venezia e Bari 57; Cittadella 55; Foggia 51; Carpi 49;...