Senza stipendio e senza sussidi da 4 mesi | l' incubo dei lavoratori Alba Service

Netturbini di Sciacca Senza stipendio - M5S presenterà mozione al Comune : Imputato per abuso d'ufficio aggravato, sindaco non si ricandida 3 Dipendenti senza stipendio, consiglieri comunali: 'Pagare mensilità arretrate' 4 Al via raccolta firme contro la chiusura del ...

Protesta cooperativa - Senza stipendio : Dallo scorso mese di giugno aspettano di ricevere lo stipendio per il lavoro che continuano doverosamente a svolgere. Sono i lavoratori della cooperativa sociale "Città del Sole" di Reggio Calabria, ...

Scuole belle - nel Lazio Senza stipendio da mesi 1.000 lavoratrici delle pulizie. E devono anche restituire soldi alle ditte : Una bomba sociale pronta a esplodere nelle province di Frosinone e Latina. Quasi 1.000 lavoratrici – le donne sono oltre l’80 per cento – senza stipendio da mesi nell’ambito dell’appalto Consip per le pulizie nelle Scuole, programma divenuto celebre con l’hashtag #Scuolebelle. Non solo. Gran parte di loro si porta dietro addirittura un debito con le ditte aggiudicatrici del Lotto 5 a causa degli errori di organizzazione per l’impiego della ...

Il Governo resuscita il Cnel Pronte le nomine di 48 consiglieri Ma saranno Senza stipendio... : Il Consiglio dei ministri mercoledì sarà chiamato a dare il via libera alle nomine in seno al Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Sono 48 consiglieri che affiancheranno il presidente Tiziano Treu e saranno indicati dai sindacati e dalle associazioni datoriali Segui su affaritaliani.it

Lorenzo Crespi a Domenica Live / Quel gettone preSenza che ha fatto infuriare il web : “Come uno stipendio…” : Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live cerca di spiegare le sue difficoltà ma Quel chiarimento sul gettore presenza fa letteralmente infuriare il web: “Come uno stipendio…”.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:35:00 GMT)

"Un gettone di preSenza dalla D'Urso vale lo stipendio di un impiegato" : "Un gettone val bene la D'Urso", verrebbe da dire di fronte alle indiscrezioni di Lorenzo Crespi che, intervenuto a Domenica Live per parlare della sua delicata situazione economica e di salute, ha finito per svelare l'entità economica del gettone di presenza di ospiti ed opinionisti televisivi."Se anche venissi qui una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto. Io vengo qui, prendo un mio gettone, il nostro gettone è ...

Lavoratori Consorzio Bonifica Senza stipendio : spiragli positivi : Stefania Campo incontra l'assessore Edy Bandiera per discutere sul mancato pagamento degli stipendi dei Lavoratori del Consorzio di Bonifica di Ragusa

Enel - sindacalista al vescovo : “Ci aiuti - dirigenti pensano di essere padroni”. E l’azienda lo sospende Senza stipendio : Aveva inviato una mail all’arcivescovo di Brindisi il giorno prima della visita in centrale per celebrare la messa di Natale, informandolo di alcuni provvedimenti contro i lavoratori presi dai dirigenti e invitandolo a pronunciarsi durante l’incontro con i dipendenti. E per questo è stato sospeso per tre giorni dal lavoro senza retribuzione. “Parlavo in qualità di rappresentante sindacale: è scritto anche in calce alla ...