Sempre più vicina l’era del turismo spaziale dopo i test della Blue Origin

(Di lunedì 30 aprile 2018) Successo per ildel volo suborbitaledi Jeff Bezos, fondatore di Amazon: la “Crew Capsule 2.0”, è stata portata in quota ieri domenica 29 aprile dal razzo New Shepard. A bordo solo il manichino “Skywalker”, con chiaro riferimento al protagonista di Guerre Stellari. Si tratta del secondodi volo per la capsula e orasi prepara aarla con persone a bordo entro la fine dell’anno. Il razzo riutilizzabile New Shepard è stato lanciato dalla basevicino in Texas, e ha rilasciato la capsula2 minuti e 26 secondi dal decollo. Raggiunta l’altezza di 107 chilometri i due veicoli si sono preparati al rientro a Terra: il razzo New Shepard ha riacceso il suo motore, è tornato indietro, ha frenato e si è posato su una piattaforma di atterraggio, a 3 km dal sito del lancio. La capsula ha aperto i tre ...