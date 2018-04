Seat eMii - Al via un nuovo progetto di car sharing

quattroruote

(Di lunedì 30 aprile 2018) Come preannunciato dal presidente della, Luca de Meo, in occasione del lancio della conceptal Mobile World Congress di Barcellona dello scorso anno, nella metropoli catalana sta per iniziare unpilota di car, che avrà per protagonista proprio il prototipo a emissioni zero della citycar spagnola. Una sperimentazione che potrebbe presto trasformarsi in realtà, in tutta la Spagna, ma non solo: secondo le stime, entro il 2025 più di 36 milioni di utenti farà uso del car. Come funziona. Una flotta disarà messa a disposizione degli oltre 1.000 dipendenti delMetropolis:Lab al Pier 01 Barcelona Tech City, un hub molto importante a livello europeo, quartier generale di numerose start-up. Come di consueto basterà scaricare l'apposita app sul proprio smartphone ed effetture la prenotazione per ricevere un codice che consentirà ...