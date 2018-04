Se salta l' accordo con Bruxelles l' ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento

Juventus e Netflix - l'accordo che fa saltare lo scudetto al Napoli - : Una volta fuori dalla Champions League , vera grande priorità per il colosso dello streaming di vendere il prodotto al resto del mondo , ricordiamo infatti che la serie è trasmessa anche negli altri ...

Maria Elena Boschi ostile all'accordo Pd-M5s : la prima testa a saltare può essere la sua : È il momento del grillino Roberto Fico , che ha ricevuto lunedì al Quirinale il mandato esplorativo per trattare in via esclusiva col Pd, circostanza che ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha ...

L’Iran minaccia : conseguenze per gli Usa se salta l’accordo sul nucleare : Teheran minaccia «conseguenze non molto piacevoli» per gli Usa, tra cui il ritorno all’arricchimento dell’uranio, se Trump uscirà dall’accordo sul nucleare. Gli Usa, ha detto il ministro degli esteri Zarif parlando a Ny ad alcuni media internazionali, «hanno l’opzione di uccidere l’accordo ma dovranno fronteggiare le conseguenze......

Iran - conseguenze per Usa se salta accordo nucleare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Salvini : 'C'é qualcuno che tifa per far saltare un accordo politico' : Il leader della Lega, da Isernia dice: 'non mi interessano le logiche politiche o si fa un tavolo Centrodestra-M5s o non ho più tempo da perdere. Io ci proverò fino alla fine e se serve mi metto in ...

Salvini : c'é qualcuno che tifa per far saltare un accordo politico : Il leader della Lega, da Isernia dice: 'non mi interessano le logiche politiche o si fa un tavolo Centrodestra-M5s o non ho più tempo da perdere. Io ci proverò fino alla fine e se serve mi metto in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Governo : Salvini “Io non chiudo il forno”. M5s “salta accordo Di Maio-Lega” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini a Di Maio, "io non chiudo il forno, ma basta stallo". Il piano di Berlusconi e la replica negativa del M5s (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:00:00 GMT)

RETROSCENA/ Ecco chi ha fatto saltare l'accordo Lega-M5s : Il patto tra Salvini e Di Maio c'era, Berlusconi ci poteva stare, ma FI ha detto no. E ora l'unica soluzione è guadagnare tempo. Il vero problema sono le europee. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:00:00 GMT)IL PIANO DI MATTARELLA/ Rompere il centrodestra e consegnare Salvini a Di Maio, di M. MaldoSONDAGGI/ Se Di Maio si allea con la Lega perde il 45% di voti, int. a A. Noto

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

Il caos nel centrodestra fa saltare l'accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

Presidenze - veto M5s su Romani/ salta accordo con Centrodestra su Senato e Camera : ora cosa succede? : Presidenze Camere, Salta accordo M5s-Centrodestra sul veto di Paolo Romani: riunione capigruppo fallita, tutto di nuovo azzerato. Ora cosa succede? Schede bianche e figure di garanzie(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:50:00 GMT)

'Tutto azzerato' - salta l'accordo : veto M5s su Romani - indicato da FI per il Senato. Ora nuova riunione : La candidatura, gradita a Berlusconi, ha ricevuto il no dei Cinquestelle a causa di una vecchia condanna per peculato. La riunione dei capigruppo di tutte le forze politiche, convocata da Di Maio, ...

L’accordo Lega – FI – M5s è già saltato : e adesso? : Il no dei Cinque Stelle a Romani fa saltare il banco: non c'è più l'accordo per la spartizione delle cariche a Camera e Senato. E ora tutti guardano al PD, che potrebbe approfittarne e portare a casa una poltrona, oppure restare a godersi i fuochi d'artificio.Continua a leggere

M5S e Lega - salta l'accordo sulle Camere : 'Di Maio non vuole Romani al Senato' : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati ...