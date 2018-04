Se chiudo gli occhi di Simona Sparaco | un’altalena di emozioni tra incomunicabilità e

Voto in Molise - perché interessa tutti Alle 23 chiudono le urne : spoglio al via E l’M5S tenta di stanare la Lega : Le urne sono aperte fino alle 23, i candidati sono Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound), e il risultato potrebbe influenzare la formazione del governo nazionale

DIRETTA/ Italia Rep. Ceca Under 19 (risultato finale 1-1) : gli Azzurrini chiudono con un pareggio : DIRETTA Italia Repubblica Ceca Under 19: risultato finale 1-1. Termina con un pareggio la Fase Elite degli Europei: a Brignola risponde Sipek, ma gli Azzurrini erano già qualificati(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Neve sulla East Cost degli USA : chiudono le scuole e anche la Casa Bianca [VIDEO] : La primavera è iniziata, eppure fiocchi stanno imBiancando la East Coast statunitense e anche la Casa Bianca chiude per Neve. Le insolite nevicate sulla Costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno Costretto alla cancellazione di numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi. Nor again (not spelling mistake….being cheecky)- DC SNOW DAY: Snow falls on the White House as ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti chiudono in testa - l’Italia è dodicesima : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 13 15 8 36 2 Neutral Paralympic ...

Europa League 2018 : Lazio e Milan chiudono gli ottavi su Sky. In chiaro su Tv8 va soltanto Diretta Gol : Arsenal-Milan Si chiudono gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2018, che decretano le squadre che passano ai quarti. Sperano di esserci anche le italiane Lazio e Milan, impegnate rispettivamente sui campi della Dinamo Kiev e dell’Arsenal. Entrambe le partite, come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky. Europa League in tv: le partite di giovedì 15 marzo 2018 Ecco il programma relativo al ritorno ...

Champions League 2018 : Roma-Shakhtar Donetsk in diretta su Canale 5. Ecco le partite che chiudono gli ottavi : Di Francesco Dopo il passaggio del turno di Juventus, Liverpool, Manchester City e Real Madrid, si chiudono gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2018 per stabilire il gruppo di squadre che stacca il pass per i quarti. Tra queste spera di esserci anche la Roma, impegnata all’Olimpico contro gli ucraini dello Shakhtar Dontesk. La partita è trasmessa sia su Premium che in chiaro su Canale 5. Ecco, nel dettaglio, la programmazione ...

Una finta valanga per allenarsi - così chiudono le olimpiadi degli Alpini : Una valanga immaginaria a Monte Rotta, dove di solito le famiglie vanno a passeggiare. Una colonna di cingolati lungo la pista di fondo e un centinaio di uomini di Esercito, Carabinieri, Guardia di ...

C’è Posta Per Te : tre figli chiudono la busta al padre! : A C’é Posta Per Te si è svolto un ennesimo caso drammatico. Tre figli sono stati chiamati dal padre che aveva tradito la madre. Dopo una sconvolgente discussione i tre figli chiedono a Maria di chiudere la busta al genitore, che scoppia in lacrime. C’é Posta Per Te: Maria De Filippi racconta la vicenda di Ciro! Durante il periodo invernale, Maria De Filippi tiene compagnia ai fedeli telespettatori con le storie ...

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : i figli di Ciro chiudono la busta (Ottava puntata) : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:47:00 GMT)

La storia di Ciro a C'è Posta per te 2018/ Sei anni senza i figli ma loro chiudono la busta : Ciro cerca i suoi tre figli a C'è Posta per te 2018. Dopo sei anni, Vincenzo, Marco e Luigi rivedono il loro papà ma non lo perdonano e chiudono la busta.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:35:00 GMT)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in semifinale nell’inseguimento femminile!! Le azzurre chiudono terze - miglior tempo per gli Stati Uniti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il programma presenterà subito degli appuntamenti chiave per l’Italia, partendo dalle qualificazioni degli inseguimenti a squadre. I due quartetti azzurri dovranno riuscire a realizzare subito un buon tempo per sperare di restare in corsa per quella che sarebbe una storica finale. Assisteremo anche agli appassionanti ...

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in Nazionale! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...