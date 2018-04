Scuola | abolita la festa della mamma in un asilo di Roma

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola non va abolita. Poi la retromarcia : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : "Buona Scuola non va abolita" : 'È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti'. Luigi Di Maio è fiero del ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola non va abolita : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...