Scopre tumore mentre è incinta | prima l’operazione poi il parto | lei e il bimbo stanno

Scopre tumore mentre è incinta : prima l’operazione poi il parto - lei è il bimbo stanno bene : I medici hanno deciso di applicare un particolare protocollo medico che ha previsto prima una terapia più blanda, poi l'operazione per la donna, poi la nascita prematura del piccolo e infine di nuovo la terapia.Continua a leggere

Non riesce più a leggere i messaggi sul cellulare : 19enne Scopre che ha un tumore inoperabile : La 19enne inglese Charlotte Taylor è stata travolta da una devastante notizia: glioblastoma al quarto stadio, un cancro attualmente inoperabile. La sua famiglia però non si dà per vinta. "Abbiamo inviato i risultati dei suoi test in tutti gli ospedali del mondo. Vogliamo salvarla".Continua a leggere

A 28 anni Scopre di avere un tumore al cervello : “Troppo grande - mi hanno operato da sveglio” : La storia di Matt, che a 28 anni ha scoperto di avere un grosso tumore al cervello, talmente grande da dover essere operato da sveglio: "La massa è cresciuta a dismisura, avrei potuto perdere la capacità di parola e movimento".Continua a leggere

Crede sia stressata ma Scopre che ha un tumore al quarto stadio : Diana - a 33 anni - lotta per la vita : Diana Zepeda, 33enne residente a Washington, Credeva che i suoi continui mal di pancia fossero dovuti allo stress per il lavoro e alla dieta per niente sana che seguiva. Invece ha scoperto di avere un cancro al colon al quarto stadio: "Se solo mi fossi rivolta ad un medico sei mesi prima la mia storia sarebbe stata molto diversa".Continua a leggere

Annusa il naso della padroncina e Scopre un tumore : Ci troviamo in America, dove Lauren Gauthier, una donna avvocato di appena 42 anni, si è ritrovata costretta a sottoporsi ad un delicatissimo intervento per riuscire ad asportare un tumore dalla propria pelle. La sua fortuna, secondo quanto raccontato dalla stessa Lauren, è stato il potente olfatto della sua cagnolina, Victoria, che mentre Annusava il naso della sua padroncina si è comportata in un modo anomalo rispetto al suo solito. La donna ...

Cane annusa il naso alla padrona e Scopre il cancro/ La donna ha un tumore alla pelle : salva : Cane annusa il naso alla padrona e scopre il cancro, la donna è un avvocato di 42 anni del Massachusetts precisamente di Amhrest che ha superato la battaglia più difficile della sua vita.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:11:00 GMT)