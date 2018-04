Sconfitta contro la Samp Sguardo basso e passo felpato | ecco il rientro dei rossoblù a

Chievo - l'allenatore Maran verso l'esonero dopo la Sconfitta contro la Roma : Il Chievo va verso l'esonero del tecnico Rolando Maran, dopo la pesante sconfitta ieri per 4-1 con la Roma, che mette i gialloblù in piena lotta salvezza. La società del presidente Campedelli non ha ...

Palermo - Tedino verso l’esonero dopo la Sconfitta contro il Venezia : ecco i NOMI dei probabili sostituti : Maurizio Zamparini è pronto all’ennesimo esonero della sua lunga carriera da presidente. Il proprietario del Palermo, sconfitto 3-0 dal Venezia, valuterà nelle prossime ore l’esonero dell’allenatore Bruno Tedino: i rosanero sono in una crisi pazzesca che rischia di compromettere la promozione in Serie A. De Biasi e Stellone sono i probabili sostituti. LEGGI ANCHE: Serie B: il Venezia travolge il Palermo 3-0 [GALLERY] L'articolo ...

Softball - doppia Sconfitta per l’Italia contro la selezione delle USSSA Pride. Le due sfide terminano 0-6 e 0-2 : doppia sconfitta per la nazionale italiana di Softball nelle due sfide giocate contro la selezione statunitense delle USSSA Pride: 0-6 e 0-2 i risultati delle due sfide, che hanno avuto un canovaccio simile: azzurre brave a reggere per i primi sei inning, poi le nordamericane nel finale hanno portato a casa entrambe le sfide. Nel primo confronto, terminato 6-0 per le nostre avversarie, le statunitensi sono passate in vantaggio segnando un punto ...

Milan - in arrivo due super colpi dopo la Sconfitta contro il Benevento Video : Il #Milan sta lavorando con grande insistenza sul mercato, anche dopo la clamorosa sconfitta arrivata in casa contro il Benevento. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'estero, il club rossonero è molto vicino all'acquisto di Bernard, fantasista brasiliano che milita nelle fila del Shakhtar Donetsk: il calciatore sudamericano ha ventisei anni ed è in scadenza di contratto e arriverebbe a parametro zero. Inoltre ha passaporto ...

Milan - in arrivo due super colpi dopo la Sconfitta contro il Benevento : Il Milan sta lavorando con grande insistenza sul mercato, anche dopo la clamorosa sconfitta arrivata in casa contro il Benevento. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'estero, il club rossonero è molto vicino all'acquisto di Bernard, fantasista brasiliano che milita nelle fila del Shakhtar Donetsk: il calciatore sudamericano ha ventisei anni ed è in scadenza di contratto e arriverebbe a parametro zero. Inoltre ha passaporto spagnolo, ...

Cannes contro Netflix : cronaca di una Sconfitta : Netflix sta a Cannes come le prime macchine a vapore stavano ai carri trainati dai buoi. Il prossimo 8 maggio apriranno i battenti della 71a edizione del Festival internazionale del Cinema e si ...

Nba - inattesa Sconfitta di Phliadelphia contro Miami in gara 2 : inattesa sconfitta casalinga per i Philadelphia di Marco Belinelli nella gara 2 dei playoff contro i Miami Heat. La formazione in cui gioca l'azzurro , per lui 16 punti a segno, ha perso 113 a 103, ...

Nba Playoff - Cleveland Cavaliers - LeBron James/ Brutta Sconfitta contro Indiana Pacers : Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: Brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

Bologna - il provvedimento dopo la Sconfitta contro il Crotone : Il Bologna non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Donadoni è reduce dal brutto ko sul campo del Crotone, la salvezza non è stata ancora conquistato. Nel frattempo arriva un primo provvedimento, la dirigenza infatti ha deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera e fino alla fondamentale gara contro l‘Hellas Verona, match assolutamente da non fallire. L'articolo Bologna, il provvedimento dopo la sconfitta ...

Pd - il ministro Orlando contro Renzi : «Lasci lavorare Martina e decida : è o no responsabile della Sconfitta?» : Nervi tesi in casa Dem dove i fronti aperti sono più d'uno. A scendere in campo oggi due dei big del partito, il segretario reggente Martino e il ministro Orlando che attacca apertamente...

Pd - il ministro Orlando contro Renzi : 'Lasci lavorare Martina e decida : è o no responsabile della Sconfitta?' : 'Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della sconfitta non è la sua, ma mia o dei cambiamenti climatici, può decidere di ritirare le dimissioni e continuare a esercitare il suo mandato'. Lo ...

Serie A recupero 27esima giornata tripletta di Belotti e terza Sconfitta consecutiva del Crotone contro il Torino : Torino 4 Crotone 1 Marcatori: Belotti 16°, 36°, 67°, Lago Falque 20°, Faraoni 90° Torino (3-4-1-2): Sirigu, Bonifazi, Burdisso,