Schick | “con il Liverpool cattiveria e coraggio”

calcioweb.eu

: 4 gol, 2 pali, le magie di #Dzeko #Schick e #ElShaarawy con due reti segnate in inferiorità numerica. Turn over es… - angelomangiante : 4 gol, 2 pali, le magie di #Dzeko #Schick e #ElShaarawy con due reti segnate in inferiorità numerica. Turn over es… - SerieA_TIM : Il match dell'Olimpico si sblocca con Patrik Schick! @OfficialASRoma in vantaggio: #RomaChievo 1-0! #SerieATIM - angelomangiante : Nelle ultime 24 trasferte in campionato: 17 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Turn over perfetto: 6 cambi… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Abbiamo la possibilità di fare tre gol in casa. Dobbiamo andare in campo senza paura, con grandee grande coraggio”. Così Patrika 48 ore dalla semifinale di ritorno di Champions League col. L’attaccante della Roma sarà in campo nel tridente titolare per provare a ribaltare il 5-2 subito dai giallorossi ad Anfiled. “Dobbiamo sicuramente ripartire dalla parte finale di quella gara, abbiamo visto che dietro non sono così forti come in attacco – spiega nell’intervista presente all’interno del match program della Roma -. Un fioretto in caso di gol qualificazione? Mi potrei tagliare i capelli cortissimi”. L'articolo: “con ile coraggio” CalcioWeb.