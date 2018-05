Sarri e il Napoli | destini al bivio | e all' orizzonte spunta Conte

Napoli - la stampa inglese è sicura Sarri allenerà in Premier : LONDRA - Sirene inglesi per Maurizio Sarri. I tabloid d'Oltremanica sono sicuri: il tecnico è pronto a lasciare il Napoli e a sbarcare in Premier League. Lo scrive il 'Mirror', che titola 'Sarri, I'm ...

Napoli - Sarri rinnova o sarà addio : piacciono Giampaolo e Inzaghi : Sì, d'accordo, il Napoli ha saputo entusiasmare il mondo del pallone con il suo gioco spettacolare e concreto; Maurizio Sarri avrebbe voluto che la sua consacrazione avvenisse con la conquista dello ...

Napoli col rischio di perdere Sarri e tanti big : futuro nebuloso : Il Napoli va in pezzi? Le indiscrezioni di mercato non mancano, anzi abbondano a partire da domenica scena, ovvero dalla sconfitta netta sul campo della Fiorentina che ha compromesso la corsa verso lo scudetto di Hamsik e compagni. Sarri, in assenza di un progetto chiaro per il futuro, sarebbe pronto ad andar via, scegliendo persino la strada delle dimissioni per liberarsi dalla clausola rescissoria che accompagna il suo contratto....Continua a ...

Napoli - la frecciata di Maurizio Sarri su Juventus e arbitri : 'Finirà anche quello che vediamo in Italia' : 'Nella vita tutto finisce'. Maurizio Sarri , dopo la sconfitta 0-3 del suo Napoli in casa con la Fiorentina che scrive, probabilmente, la parola fine sul sogno scudetto, parla della Juventus ma la ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Napoli - Sarri : “l’espulsione di Koulibaly ha condizionato la partita” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole del tecnico Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Ci siamo persi di fronte alle avversità della partita. Dopo l’espulsione di Koulibaly abbiamo perso le nostre certezze dal punti di vista tattico, dopo lo svantaggio c’è stato poi un problema di tipo nervoso. Abbiamo provato a reagire da singoli, ma è mancato il collettivo. La Fiorentina ha giocato una partita ...

Napoli - Sarri : 'La nostra peggiore prestazione' : 'Se si pensa che la gara di oggi sia prodotto di quella di ieri sera, va bene tutto e il contrario di tutto. Difficile dire se ha influito o meno, a me interessa il campo'. Così Maurizio Sarri, ...