San Giuseppe Benedetto Cottolengo | il genio del bene

RFI - linea Torino - San Giuseppe di Cairo : svio treno regionale per gru privata esterna sui binari : Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa ...

Giuseppe Nardini - morto a BasSano il re della grappa. Aveva 91 anni : Addio al re della grappa. Giuseppe Nardini è morto giovedì a Bassano del Grappa (Vicenza), Aveva 91 anni. Lo riporta il Corriere della Sera citando le parole della figlia Cristina: “Si è spento oggi pomeriggio, nel suo letto, circondato dal nostro affetto. Una piccola consolazione, pur nel dramma della morte, che si vorrebbe allontanare il più possibile”. “A parte l’età avanzata – continua Cristina – stava bene. Il ...

Giuseppe Moscati - il Santo medico : ... maestri di medicina quasi tutti positivisti e materialisti; rigidamente avversi alle cose di fede, questi luminari riconoscono però in Moscati l'uomo votato alla scienza. Si succedono per lui gli ...

‘Ndrangheta. Arrestato Giuseppe Pelle - boss di San Luca. Per le Regionali 2010 mafiosi e politici in pellegrinaggio da lui : Era latitante dal 2016 ed è stato catturato stanotte il boss di San Luca Giuseppe Pelle, 58 anni e figlio del patriarca della ‘ndrangheta ‘Ntoni Pelle. La squadra mobile di Reggio Calabria e gli uomini del Servizio centrale operativo della polizia di stato, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, lo hanno scovato a Condofuri. Il boss, ritenuto capo strategico della “Provincia” ed erede del mammasantissima defunto alcuni anni fa, si ...

Duro colpo alla ‘ndrangheta di San Luca : catturato Giuseppe Pelle : Giuseppe Pelle era nascosto in un’abitazione isolata in una zona impervia alle porte di Condofuri. Al blitz per la cattura del potente

'Io c'è' - Giuseppe Battiston e AlesSandro Aronadio a Leggo : 'Abbiamo creato una religione comoda che dice 'no' al tofu' : di Emiliana Costa ROMA - 'Più che dalle vittorie, sono affascinato dal cammino. Guardo al mio lavoro con una responsabilità politica, non di parte ma politica'. Parola di Giuseppe Battiston , l'attore ...

Furti di carte d'identità ai Comuni di Nola e San Giuseppe Vesuviano - 4 indagati : Sono accusati di aver rubato carte di identità in bianco in diverse sedi comunali nel Napoletano e del Casertano , quattro misure cautelari. I carabinieri della Compagnia di Nola - coordinati dalla ...

A Vernio finesettimana con la fiera di San Giuseppe e il contest che premia i migliori zuccherini La fiera - organizzata per domenica - offre ... : Al campo sportivo di Serilli alle 11 e alle 15 ci saranno gli spettacoli equestri e per i bambini il battesimo della sella e cavalca l'asino. A San Quirico il mercato delle piante e degli animali da ...

Terzigno e San Giuseppe Vesuviano - violenza e stalking sulle donne : due casi : Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un uomo di anni 48 per i reati di maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni personali ...

In archivio a Marina di Ragusa la festa di San Giuseppe : All'insegna della tradizione e della fede è andata in archivio anche l'edizione 2018 della festa di San Giuseppe a Marina di Ragusa

San Vito dei Normanni. Giuseppe Petraroli travolto e ucciso sul Gra : E’ morto per mano di un automobilista ubriaco e contromano sul Grande raccordo anulare a Roma. L’automobilista Giuseppe Petraroli, 35 anni

San Giuseppe - vescovo Palumbo : 'Occorre riappropriarsi del lavoro - quello autentico' : ... cuore, persona umana, riportando anche nei trattati internazionali il vero Umanesimo che fa parte della nostra cultura italiana in particolare, la scienza dell'uomo, difendendo la dignità della ...

Diocesi - 2 processioni a Giarratana per la festa di San Giuseppe : Molto partecipate le due processioni, mattutina e serale, che hanno animato la festa a Giarratana. Inaugurata anche una scivola per i disabili

Cirò. Prosegue la Festa di San Giuseppe : oggi seminario al Liceo Adorisio : Mito, Logos e Scienza di Pitagora, Gioacchino Da Fiore e Aloysius Lilius . È, questo, il titolo dell'incontro che si terrà nella giornata conclusiva del 21 marzo, alle 9,30 nella Sala Consiliare. ...