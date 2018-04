Salvini | stoccata al M5s | Noi non cambiamo i programmi in corsa

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - MirkoUruguageo : Clamorosa stoccata di #Salvini a #Berlusconi #Milan #governo #Italia #italiani #27aprile #M5S #M5SALGOVERNO… - gianlucasberna : RT @notiveri: #Salvini:”#PD fuori dal Governo per 5 anni. #M5s smetta con i veti”: Presente stamattina a Trieste, il leader della Lega, Mat… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma - "Noi inon liin: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità". Il primo tweet domenicale del segretario della Lega, Matteo, è l'ennesimo messaggio ai Cinque stelle, rei di aver modificato le loro promesse elettorali inpur di allearsi con il dem. Il leader del Carroccio, tuttavia, non ha sbarrato la strada a future alleanze. "Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!", ha aggiunto.Anche qui non sembrano esserci particolari novità:, infatti, è fermamente contrario a qualsiasi ipotesi di esecutivo che preveda una partecipazione del partito sonoramente bocciato dagli elettori. Il problema, tuttavia, resta sempre quello dei numeri e per rendere i rapporti di forza sempre più chiari (anche ...