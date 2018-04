Salute | incinta con un tumore al seno | diventa mamma grazie a una chemio speciale

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Storia a lieto fine per una donna che, al quarto mese di gravidanza, aveva scoperto di avere un carcinoma in entrambi i seni: è riuscita ad essere operata e a partorire un bel maschietto all’ottavo mese di gravidanza. Adessoe bambino stanno bene. E’ successo al Policlinico di Modena, protagonista una donna italiana di 36 anni. La donna è stata seguita dall’equipe dei medici della Breast Unit del Policlinico di Modena – che fa parte della rete delle Breast Unit della Regione Emilia – Romagna – insieme all’Ostetricia e Ginecologia. “Abbiamo deciso di trattare la paziente per circa 12 settimane con un particolare protocolloterapico studiato proprio per minimizzare i rischi di danni al nascituro – spiega Laura Cortesi, oncologa della Breast Unit – e ridurre la dimensione dei due noduli in modo da ottimizzare ...