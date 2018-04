Salute | Bill Gates lancia l’allarme | “Possibile pandemia da 30 milioni di morti”

Salute - ISS : epidemie di morbillo in Grecia e Ucraina nel 2018 : Secondo il Rapporto mensile dell’Istituto Superiore di Sanità sono in corso epidemie di morbillo in vari Paesi in Europa: la malattia non è un problema quindi solo per l’Italia, dove solo a gennaio si sono verificati 164 casi e due morti. Nel 2018 in Grecia sono stati segnalati 1.463 casi, inclusi 2 decessi, da maggio 2017 (dati aggiornati al 4 febbraio 2018); “molti di questi casi sono stati segnalati nel sud del Paese, tra ...

Salute - ISS : dal 2013 in Italia oltre 10mila casi di morbillo e 215 di rosolia : Il rapporto mensile diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che dall’inizio del 2013 sono stati segnalati 10.320 casi di morbillo in Italia e 215 di rosolia in Italia. Nel caso del morbillo 2.269 casi risalgono al 2013, 1.695 al 2014, 255 al 2015, 861 al 2016, 5.076 al 2017 e 164 sono stati registrati nel 2018. L’infezione mostra picchi epidemici (di più di 300 casi) nei mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, ...

Salute - ministro Lorenzin : 2 morti e 164 casi di morbillo a gennaio : Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta oggi a Unomattina, ha reso noto che a gennaio in Italia sono stati 164 i casi di morbillo registrati, con due morti: “Gli ultimi dati di gennaio 2018 ci dicono che ci sono stati 164 casi di morbillo e purtroppo due persone sono decedute per insufficienza respiratoria“. Per queste 164 persone “abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da ...