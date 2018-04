Salute | 5 consigli per aumentare l’aspettativa di vita di oltre 10 anni

meteoweb.eu

: #Acrilammide : alcuni consigli per controllarne le quantità nelle #patatine fritte - OHOneHealth : #Acrilammide : alcuni consigli per controllarne le quantità nelle #patatine fritte - mybeautypedia : Emorroidi in gravidanza: qualche consiglio per evitarle e curarle! #salute - Herbalife_Dieta : Le fibre: un potente alleato per la tua salute. Scoprine i benefici su -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Mantenere 5 abitudini salutari in età adulta potrebbe aggiungere10di, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health. I ricercatori hanno indicato: alimentazione corretta, esercizio regolare, mantenere un peso corporeo salutare, non bere molto alcol, non fumare. I risultati hanno dimostrato che donne e uomini americani che mantenevano questi stili diavevano l’82% di probabilità in meno di morire di malattie cardiovascolari e il 65% di probabilità in meno di morire di tumore rispetto a coloro che avevano gli stili dipeggiori nel corso di un periodo di studio di circa 30. Gli Stati Uniti occupano la 31ª posizione nel mondo per aspettativa dicon un’età media di 79,3, inferiore a quasi tutti i Paesi ad alto reddito. I ricercatori dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno analizzato 34di dati di 78.865 ...