“Salta tutto!” Morali e Scintilla | l’annuncio d Barbara D’Urso Ospiti a Pomeriggio

caffeinamagazine

: RT @FMCROfficial: Sarà dura ripartire il prossimo anno in serie A con questo clima. Molto dura. Anche perché la VAR aveva dato una speranz… - Elena__22 : RT @FMCROfficial: Sarà dura ripartire il prossimo anno in serie A con questo clima. Molto dura. Anche perché la VAR aveva dato una speranz… - Ferdi_Ferrari : RT @FMCROfficial: Sarà dura ripartire il prossimo anno in serie A con questo clima. Molto dura. Anche perché la VAR aveva dato una speranz… - giammy91 : RT @FMCROfficial: Sarà dura ripartire il prossimo anno in serie A con questo clima. Molto dura. Anche perché la VAR aveva dato una speranz… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Gianluca Fuselli, in arte, aveva consegnato in diretta aCinque l’anello di fidanzamento a Elenache a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva dettonel salotto di Barabara D’Urso – in un modo un po’ più privato. Comunque, visto che siamo qui le do l’anello, però, in prestito”. Il comico aveva cercato di smorzare l’emozione scherzando un po’, ma poi, rivolgendosi direttamente alla fidanzata Elena, aveva fatto la sua dichiarazione d’amore: “Questo anello che ho scelto per te è per ricordarti che ti amo e che sei divertente”. Elena ...