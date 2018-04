Salini valuta l' addio alla Borsa La corsa è verso Wall Street In vendita asset Usa e giù

affaritaliani

(Di lunedì 30 aprile 2018)Impregilo si sente sempre più americana: il mercato Usa ormai pesa il 26% del giro d’affari del gruppo italiano di infrastrutture e coi 1.500 miliardi di dollari di investimenti promessi da Trump potrebbe ulteriormente decollare. Per questo Pietroè pronto a riorganizzare il business focalizzandosi proprio sul Nord America, anche a costo di direa Piazza Affari per sbarcare a. In arrivo alcune cessioni di“non core” che potrebbero valere 400 milioni di dollari e consentirebbero di ridurre il debito migliorando il merito di credito, poi non sono escluse nuove acquisizioni, magari non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Italia. Segui su affaritaliani.it