SAJID JAVID | CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL' INTERNO Gb | scandalo Windrush | l' uomo “nuovo”

SAJID JAVID è il nuovo segretario degli Interni del Regno Unito : Sajid Javid è il nuovo segretario degli Interni del Regno Unito, è stato nominato oggi dalla prima ministra Theresa May dope le dimissioni di Amber Rudd per via dello scandalo Windrush. Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for The post Sajid Javid è il nuovo segretario degli Interni del Regno Unito appeared first on Il Post.