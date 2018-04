Russia 2018 | Salah è un caso Mondiale Lite con l' Egitto per lo sponsor

Russia 2018 - Orsato - Valeri e Irrati arbitri Var al Mondiale : La Commissione arbitrale della fifa ha ufficializzato i 13 arbitri che fungeranno da addetti alla Var durante i Mondiali di Russia. Tra i selezionati ci sono gli italiani Daniele Orsato, reduce dal ...

Var e Russia 2018 : ufficiale - anche Orsato nella lista per il Mondiale : La Coppa del Mondo di Russia prenderà il via allo stadio Luzhniki di Mosca giovedì 14 giugno con Russia-Arabia Saudita , ore 17 italiane, e terminerà il 15 luglio nella stessa sede , e alla stessa ...

Il clamoroso retroscena dopo Inter-Juve : Orsato e Valeri “premiati” con la convocazione ai Mondiali di Russia 2018! : Se il calcio fosse un mondo meritocratico, oggi gli arbitri dello scandalo Inter-Juventus sarebbero puniti in modo severo per aver compromesso la partita decisiva del campionato, gettando ombre sull’intera stagione. Un arbitraggio a senso unico che ha condizionato la gara consentendo alla Juventus di ribaltare il risultato nel finale perché era ancora in 11 uomini mentre i suoi calciatori (sicuramente Pjanic, probabilmente anche Cuadrado e ...

Russia - conclusa la seconda fase del concorso Aviadarts 2018 - : "Vi hanno preso parte circa 150 equipaggi di varie categorie. In totale, in questa fase di qualificazione sono stati utilizzati più di 10 poligoni dell'aviazione", riferisce un comunicato. I ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : la Svizzera conquista l’oro in finale contro la Russia. L’Italia chiude al 12° posto : Giornata di medaglie nei Mondiali del Doppio Misto di Curling ad Östersund (Svezia). Finali che, purtroppo, non hanno avuto per protagonista l’Italia: Veronica Zappone e Simone Gonin sono usciti di scena negli ottavi di finale per mano della Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel (6-5). Ebbene, è stata proprio il duo elvetico a laurearsi quest’oggi campione del mondo avendo la meglio sulla Russia 9-6, al termine di un incontro ...

Judo - Europei 2018 : dominio francese nell’ultima giornata a Tel Aviv - ma la Russia prevale nel medagliere : La Francia fa la voce grossa nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Sono ben due le medaglie d’oro conquistate dai transalpini nelle categorie di peso che hanno chiuso il programma della competizione. Il trionfo più significativo riguarda la vittoria di Madeleine Malonga, che ha sconfitto la connazionale Audrey Tcheumeo nella finale della categoria -78 kg, brindando ad un podio che evidenzia il ...

Beach volley - World Tour 2018 Langkawi. E’ “Grande Russia” anche in Malesia : Due coppie in semifinale anche in Malesia, dopo il dominio in campo maschile nel torneo 4 Stelle di Xiamen. La Russia continua a stupire e strabiliare nel World Tour di Beach volley e, nel torneo 1 Stella di Langkawi che oggi ha vissuto una giornata decisiva per la definizione della “top four” maschile e femminile, piazza una coppia maschile e una femminile in semifinale con buone possibilità di arrivare fino in fondo. Per il resto ...

Probabili Formazioni Russia Premier League - 28^ Giornata 29-04-2018 e Pronostici : Russia Premier League 2018: scopri tutte le Probabili Formazioni e i Pronostici che chiuderanno la ventottesima Giornata, in programma Domenica 29 Aprile 2018. Si parte alle 12 con Amkar-Spartak Mosca. Domenica 29 Aprile 2018 scende in campo la Russia Premier League. Al comando della classifica troviamo il Lokomotiv Mosca a quota 57 e a +6 dal CSKA e +7 dallo Spartak Mosca. Consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili ...

Probabili Formazioni Zenit-CSKA - Russia Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Zenit-CSKA Mosca, Russia Premier League 2017/2018, 28^ Giornata ore 15.30: analisi e pronostico della partita. La formazione di Roberto Mancini si gioca la Champions. E’ senza ombra di dubbio il big match della ventottesima giornata del massimo torneo russo. Quello tra Zenit e CSKA rappresenta per la formazione allenata da Roberto Mancini un vero e proprio spartiacque per accedere alla prossima edizione ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover apparsa sul PSN! : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. Seguici su Instagram! Vediamo insieme cosa potrebbe accadere: La cover di Fifa World Cup Russia 2018 apparsa sul PSN Come riportato da numerosi utenti, e […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover ...

Zlatan Ibrahimovic non parteciperà ai Mondiali 2018 in Russia Video : L'ultima parola è stata detta: Zlatan #Ibrahimovic non partecipera' ai #Mondiali 2018 in Russia. Quella che stava iniziando a diventare una telenovela sportiva in salsa scandinava si è definitivamente chiusa con una nota ufficiale della Federazione svedese. Nel comunicato viene dichiarata definitivamente l'esclusione del forte attaccante dalla rosa dei 23 giocatori agli ordini di Mister Andersson. No al terzo mondiale per Zlatan Sembrano quindi ...

