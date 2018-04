Rugby | Rebecca Braglia grave dopo il placcaggio come sta? Condizioni stabili dopo il

Rugby - 18ENNE AMATORI PARMA BATTE LA TESTA DOPO PLACCAGGIO/ Ravenna - per Rebecca Braglia tanti messaggi : RUGBY: a Ravenna una giocatrice di 18 anni dell’AMATORI PARMA è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cesena DOPO un contrasto di gioco in una partita di Coppa Italia(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Rugby - Rebecca Braglia cade e batte la testa : gravissima in ospedale : La giovane stava disputando una partita a Ravenna con gli Amatori Parma Under 18: operata d'urgenza all'ospedale di Cesena è in Rianimazione.Continua a leggere

