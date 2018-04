Rosy Abate 2 | confermata ufficialmente la seconda stagione

Rosy Abate 2 : Giulia Michelini «sta lavorando per voi» : Rosy Abate - La Serie Rosy Abate è viva e lotta insieme a voi: l’anti eroina di Taodue, sia donna di mafia implacabile che madre amorevole e dal cuore grande, si sta preparando a tornare sugli schermi di Canale 5 con la seconda stagione della serie a lei dedicata. A darne notizia la sua interprete, Giulia Michelini che, attraverso un video pubblicato sui social, ha mostrato ai telespettatori un copione. Rosy Abate 2: Giulia Michelini ...

Rosy Abate La Serie 2 - quante puntate sono e quando inizia? : quando inizia Rosy Abate La Serie 2? E quante puntate saranno? Ancora presto per la messa in onda della seconda stagione, ma nonostante questo abbiamo già le prime informazioni e le prime anticipazioni sulla fiction da darvi. Con la speranza che Mediaset non ci faccia attendere troppo per l'inizio della seconda stagione, come è successo per la prima: ricorderete bene per quanto tempo abbiamo parlato dell'arrivo della Serie interamente dedicata ...

Giulia Michelini sul set di Rosy Abate 2 : riprese al via dopo Amici 17? : Giulia Michelini pronta a tornare sul set di Rosy Abate 2? Sembra proprio che il momento che tutti attendevano finalmente è arrivato e l'attrice presto sarà pronta a indossare i panni della mafiosa che abbiamo conosciuto in Squadra Antimafia e che adesso si prepara ad affrontare una nuova avventura. Per l'inizio della produzione di Rosy Abate 2 dovremo ancora attendere visto che Giulia Michelini adesso è impegnata con Amici 17 e quindi le ...

Rosy Abate 2 – La serie : l’annuncio di Giulia Michelini e le prime anticipazioni sulla trama : Rosy Abate – La serie, Giulia Michelini mostra il copione della seconda stagione e annuncia: “Stiamo lavorando per voi” “Stiamo lavorando per voi“. Con queste parole, Giulia Michelini annuncia l’avvio della macchina produttiva di Rosy Abate 2 – La serie. Si tratta della nuova stagione della fortunata fiction di Canale5 in cui l’attrice di origini romane […] L'articolo Rosy Abate 2 – La ...

Rosy Abate 2 - al via le riprese della serie con Giulia Michelini : Cominciano a giugno le riprese della seconda stagione di Rosy Abate – La serie 2, la fiction campione di ascolti di Canale 5 con Giulia Michelini La regina di Palermo sta per tornare. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima stagione di Rosy Abate – La serie, è tutto pronto per il primo ciak dei nuovissimi episodi. L’attesa è davvero spasmodica per la serie spin-off di Squadra Antimafia. Rosy Abate – ...

Giulia Michelini fidanzato : la vita privata dell'attrice di Rosy Abate : Chi è il fidanzato di Giulia Michelini? O meglio, Giulia Michelini è fidanzata? La vita dell'attrice non finisce spesso e volentieri sulle riviste di gossip perché lei è molto riservata, ma allo stesso tempo è normale che i fan siano curiosi di sapere cosa succede nella sua vita sentimentale. E questa stessa curiosità appartiene oggi anche al pubblico di Amici di Maria De Filippi: al Serale, l'attrice fa parte della commissione esterna insieme ...