Roma | Polizia Locale sequestra nonostante abusivi

Roma : Polizia ferma ladri abili in furti d’auto con materiale da scasso : Roma: di origine bosniaca il terzetto di malviventi Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, ha sequestrato del materiale da scasso ad una banda specializzata in furti d’auto e in appartamento. Un cacciavite modificato con applicata una punta da fresa, una centralina d’auto da sostituire ai veicoli da rubare ed altri attrezzi atti allo scasso. Questi gli oggetti posti sotto ...

Liverpool-Roma - la testimonianza dei tifosi : «La polizia ci diceva di passare sotto la loro curva» : Sono ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche che hanno portato al ferimento di Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo essere stato aggredito prima della semifinale di Anfield...

Liverpool : domani vertice con Roma - Uefa e polizia : domani ci sarà a Roma un vertice tra Liverpool, società giallorossa, Uefa e polizia in vista del match di ritorno della semifinale di Champions League tra la Roma e i ‘Reds’, per pianificare le misure di sicurezza dopo i gravi incidenti di due giorni fa in Inghilterra. Lo rende noto il Liverpool con un comunicato sul suo sito ufficiale. (AdnKronos) L'articolo Liverpool: domani vertice con Roma, Uefa e polizia sembra essere il primo ...

Vertice a Roma con il Liverpool - club giallorossi - Uefa e polizia : Domani si terrà a Roma un Vertice tra Liverpool, club giallorosso, Uefa e autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions tra i due club, in programma mercoledì 2 maggio all'...

Scontri Liverpool - polizia britannica incrimina due tifosi della Roma - : Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, per uno degli ultrà giallorossi il reato contestato è aggressione e lesioni gravi. Per l'altro è ...

Scontri Liverpool - polizia britannica incrimina due tifosi della Roma : Scontri Liverpool, polizia britannica incrimina due tifosi della Roma Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, per uno degli ultrà giallorossi il reato contestato è aggressione e lesioni gravi. Per l'altro è disordini violenti. I due sono in carcere e respingono le ...

La polizia incrimina i due ultrà della Roma : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi Romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un ...

La polizia britannica incrimina due ultrà Romanisti per l'aggressione di un tifoso del Liverpool : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53 anni, ora in coma.I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, a cui la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi contro Cox, e Daniele Sciusco, di 29, accusato invece più genericamente di ...

Liverpool-Roma - arrestati due tifosi giallorossi. La polizia inglese : 'Hanno quasi ucciso un 53enne dei Reds' : Due tifosi romanifigurano tra le nove persone che sono state arrestate dopo gli incidenti avvenuti ieri a Liverpool in occasione dell'andata di semifinale di Champions tra la squadra inglese e la Roma.

Liverpool-Roma - arrestati due tifosi giallorossi. La polizia inglese : 'Hanno quasi ucciso un 53enne dei Reds' : Due tifosi romanifigurano tra le nove persone che sono state arrestate dopo gli incidenti avvenuti ieri a Liverpool in occasione dell'andata di semifinale di Champions tra la squadra inglese e la Roma.

Polizia Roma Capitale sequestra ristorante : Roma – Il nucleo anti evasione ed elusione fiscale della Polizia Locale di Roma Capitale ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro. Disposto dall’Autorità Giudiziaria, di un locale di ben 800 mq sito a Piazza Campo de’ Fiori. L’attività di somministrazione, di recente apertura, presentava infatti irregolarità edilizie. E’ emerso, a seguito di accertamento da parte di personale tecnico, che l’accorpamento dei locali, non autorizzato, ...

Operazione ‘Decoro Urbano’ della Polizia di Roma Capitale : Mercatini di ciarpame, ancora interventi della Polizia Locale Roma – Continua l’attività quotidiana di contrasto al degrado urbano ed ai mercatini abusivi. Anche questa mattina agenti del PICS sono intervenuti in diverse aree della città per contrastare le vendite abusive e ripristinare il decoro. A partire dalle ore 7,30 in via delle Cave Ardeatine, poi via Carlo Felice e successivamente Porta Maggiore. Sequestrati materiali e merce ...

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

Roma - getta il cane del figlio dal settimo piano e poi aggredisce la polizia : Roma, getta il cane del figlio dal settimo piano e poi aggredisce la polizia Niente da fare per la bestiola; la furia dell’uomo è stata bloccata dagli agenti dotati di spray al peperoncino Continua a leggere