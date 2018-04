Roma-Liverpool : le probabili formazioni. Strootman si allena a parte : La semifinale di Champions League del 2 maggio tra Roma e Liverpool si avvicina. I giallorossi puntano a rimontare il 5-2 subito ad Anfield Road dai Reds, in cui è stato decisivo l'ex di turno Mohamed ...

Roma-Liverpool - il piano sicurezza : Messe a punto le misure per la partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool . Nel corso di un tavolo tecnico in Questura, grazie alla collaborazione con le istituzioni ...

Roma-Liverpool : attesa per arrivo tifosi inglesi facinorosi : Roma-Liverpool: costituita task-force per prevenire vendita biglietti falsi Roma – Di seguito quanto diramato dalla Questura di Roma. La semifinale di ritorno di Champions si disputerà il prossimo 2 maggio allo stadio Olimpico capitolino. “Le autorità inglesi hanno segnalato il possibile arrivo di 30/40 tifosi considerati a rischio. Si tratta però di persone non soggette, nel loro paese, a misure restrittive legate al tifo violento ...

Roma - due vigili pestati da un negoziante in centro : stavano notificando l'ordinanza anti alcol per i tifosi del Liverpool : Botte da orbi a due vigili, colpevoli solo di notificare l'ordinanza emessa dalla sindaca Virginia Raggi che vieta per tre giorni la vendita di alcolici sull'intero territorio capitolino in...

Champions League - Roma-Liverpool in diretta su Canale 5 : All'Olimpico i giallorossi ospitano i Reds: per accedere alla finale si deve rimediare alla pesante sconfitta dell'andata L'articolo Champions League, Roma-Liverpool in diretta su Canale 5 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Strootman salta l'allenamento : Liverpool a rischio. Pallotta - relax in Toscana : Anche questa mattina Strootman non ha partecipato all'allenamento con la squadra, l'olandase ha riportato un trauma all'emicostato destro durante la partita d'andata all'Anfield. Kevin non è stato ...

Roma-Liverpool - la società giallorossa lancia la campagna social 'Coloriamo la città' : 'Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma - le parole di Monchi riportare ...

Champions : Skomina arbitrerà Roma-Liverpool : Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League in programma allo stadio Olimpico mercoledì 2 maggio alle 20.45. Skomina sarà coadiuvato dai connazionali Jure Prapotnik e Robert Vukan che fungeranno da assistenti mentre Matej Jug e Slavko Vincic saranno gli addizionali d’area e Tomaz Klancnik il quarto uomo. Compagine arbitrale turca per Real Madrid-Bayern Monaco, in programma domani ...

Roma-Liverpool - Boniek : 'I Reds non sono il Barça - ma nel calcio tutto è possibile' : Soffermandosi sulla sfida tra giallorossi e Reds, Boniek ha detto la sua a "Radio anch'io lo sport": "I miracoli nel calcio sono frequenti, ma non avvengono ogni 6 settimane. Tutti speriamo in un 4-1 ...

Roma-Liverpool tv - come vederla gratis e in chiaro? Il programma su Canale5. C’è la Diretta Streaming : Mercoledì 2 maggio si giocherà Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018. “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore giallorosso. Il pesante 5-2 della gara d’andata, ad Anfield, potrebbe rendere difficile questo proposito ma visto quanto fatto vedere dalla formazione di Eusebio Di Francesco, tutto è possibile. Da quando ...

