Roma | lite per le bollette | 80enne uccide il figlio della compagna

Lite per le bollette - 80enne uccide figlio compagna vicino a Roma : Lite per le bollette, 80enne uccide figlio compagna vicino a Roma A Monterotondo, un uomo di 56 anni è stato ucciso con alcune coltellate nella serata di domenica 29 aprile. I carabinieri hanno arrestato un anziano, compagno della madre della vittima. I due hanno avuto una Lite per futili motivi, forse alcune utenze non ...

Roma CIAMPINO - SI SUICIDA DA BALCONE DOPO AVER TENTATO DI SGOZZARE MOGLIE/ Ultime notizie : lite per gelosia? : ROMA CIAMPINO, tenta di SGOZZARE le MOGLIE e si SUICIDA lanciandosi dal BALCONE della casa: Ultime notizie, morto il 42enne, gravissima la donna ricoverata al Policlinico Tor Vergata(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Adrenalina Roma : lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa : Adrenalina Roma: lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa Sarà che, come ha detto Di Francesco in conferenza, quest’anno non ha mai riposato. Sarà che passa le partite a battersi come un leone e a caricarsi la Roma sulle sue spalle possenti. Fatto sta che al termine del match col Genoa Edin Dzeko aveva […]

Roma - BUTTA IL CANE DEL FIGLIO DAL SETTIMO PIANO/ Poi aggredisce agenti : gesto dopo lite con la compagna : ROMA, uccide il CANE gettandolo dal SETTIMO PIANO, poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il FIGLIO. E’ accaduto nella giornata di ieri nella zona del parco di Tor Carbone(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:29:00 GMT)

M5s Roma - espulsa la consigliera Cristina Grancio dopo l’ennesima lite sull’urbanistica : espulsa dopo un anno di tira e molla e stavolta definitivamente, dal Movimento 5 stelle della Capitale: Cristina Grancio, la consigliera anti-stadio della Roma, non fa più parte del gruppo pentastellato in Comune. Ad annunciarlo è stata sul suo profilo Facebook la diretta interessata che paga i nuovi scontri con la maggioranza nelle ultime settimane, sempre in materia di urbanistica: “La mia espulsione racconta che il M5s deve ancora imparare ...

Roma : Lite con coltelli a Circonvallazione Cornelia : Roma – Una Lite tra quattro cittadini tunisini è finita nel sangue. E’ accaduto ieri sera intorno alla mezzanotte in Circonvallazione Cornelia, a Roma. Ad avere la peggio un uomo contro il quale gli altri tre si sono scagliati armati di coltello. La vittima e’ stata raggiunta da tre fendenti: a un gluteo, al torace e a un polmone. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti ...

Lite per una ragazza - giovane dei Castelli Romani pestato davanti a un locale : pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro storico di Roma. A denunciare l'aggressione un ragazzo di 28 anni residente ad Albano Laziale, alle porte della Capitale. Il ...

L'Emilia Romagna non è più un monolite religioso : più cristiani che musulmani tra gli stranieri : Pluralista, con forte maggioranza 'cristiana' anche fra gli stranieri e con una presenza musulmana molto diffusa ma sostanzialmente stabile negli ultimi anni. L'Emilia-Romagna non è più un monolite ...

Giro d’Italia 2018 - il percorso ai raggi X : tutte le 21 tappe e le date. Salite infernali - torna lo Zoncolan - 2 cronometro e arrivo a Roma : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa incomincerà il proprio viaggio in Israele, per la prima volta una grande corsa a tappa scatterà fuori dall’Europa. Si entra nella storia, ancora una volta l’evento organizzato da RCS Sport si preannuncia spettacolare e avvincente con tanti campioni al via e un percorso molto affascinante e impegnativo. Le prime tre tappe all’estero non ...

Reddito di cittadinanza - nuova lite in diretta tra Romano (Pd) e Nogarin (M5s). Civati : “Vi lasciamo da soli?” : nuova polemica televisiva in diretta tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il sindaco M5s di Livorno, Filippo Nogarin, sul Reddito di cittadinanza. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7), si ripete quanto accaduto lo scorso 26 febbraio a Non è L’Arena: Romano, che paragona Luigi Di Maio a un personaggio berlusconiano (“Venti anni fa sarebbe stato benissimo in Forza Italia”) e ribadisce la tesi di un’alleanza M5S-Lega, attacca ...

Spazio e terremoti : la Cina lancia satellite per rilevazioni elettRomagnetiche : La Cina ha lanciato in orbita un satellite in grado di monitorare le radiazioni elettromagnetiche, generate dal movimento della crosta terrestre, utili per monitorare i terremoti. Il satellite rimarrà in orbita cinque anni e ed è in grado di registrare scosse di magnitudo superiore a 6. Il satellite fornisce quindi un nuovo approccio per la ricerca in campo sismico. L'articolo Spazio e terremoti: la Cina lancia satellite per rilevazioni ...

Roma - lite sul Cid finisce con una capocciata : Un banale incidente stradale, un urto di poco conto e una discussione sorta sulla compilazione del Cid. Sono questi gli elementi che hanno consentito ai carabinieri della Stazione Roma Alessandrina di ...

Lite Romano (Pd)-Nogarin (M5s) in diretta. “Avete dimezzato reddito cittadinanza a Livorno”. “Studi e non racconti balle” : Polemica in diretta a Non è l’arena (La7) tra il deputato Pd, Andrea Romano, e il sindaco M5s di Livorno, Filippo Nogarin. Casus belli: le accuse dell’ex montiano al reddito di cittadinanza introdotto nel capoluogo toscano dal politico pentastellato. Romano cita un articolo pubblicato lo scorso 2 febbraio sul Tirreno: i contributi sociali mediante card, come scrive Enrico Paradisi, “scendono dalla previsione del 2018 da 282mila ...