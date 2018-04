Roma | Il Piano Freddo ha garantito oltre 600 posti

Roma-Liverpool - il piano sicurezza : Messe a punto le misure per la partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool . Nel corso di un tavolo tecnico in Questura, grazie alla collaborazione con le istituzioni ...

Roma - tenta sgozzare moglie poi si uccide gettandosi da terzo piano : Roma, 29 apr. , askanews, tenta di uccidere la moglie, sgozzandola, poi si uccide gettandosi dal terzo piano del loro appartamento. L'uomo è morto, la donna è in gravi condizioni. La tragedia si è ...

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Roma - campo rom da sgomberare ma i vigili sbattono contro la solidarietà. Così la Coop fa saltare il piano del comune : Continua la saga del Camping River, il campo rom a Prima Porta, periferia di Roma, che doveva essere il primo ad essere “superato” nell’ambito del piano rom messo in atto dall’amministrazione capitolina. A sette mesi dalla fine del servizio di gestione del campo, che sorge su un’area privata, stamane lo sgombero previsto di alcune famiglie ancora nei container e non rientranti del “programma di superamento” è stato di fatto “congelato” per 30 ...

Referendum Atac Roma : pronto il piano B/ Due anni di transizione a guida Mef e 500 milioni di investimenti : Referendum Atac Roma: pronto il piano B, due anni di transizione a guida Mef e 500 milioni di euro di investimenti. Nuovo scenario.

Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show incanta il pubblico con Le luci di Roma al piano - a pochi giorni dal concerto al Forum (video) : Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show ospite dell'ultima puntata della stagione di martedì 24 aprile. In seconda serata su Canale Cinque, il cantautore è stato ospite del talk Show di Maurizio Costanzo per presentare al pubblico il nuovo album Non Abbiamo Armi. Anticipato dal singolo Non mi avete fatto niente, canzone vincitrice del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Non Abbiamo Armi è il terzo album da solista di Ermal Meta, dopo Umano e ...

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 8 mln per i primi 177 interventi : Strade, frane e arginature, corsi d’acqua, servizi pubblici e assistenza alla popolazione. Via libera a 7 milioni e 881 euro per cantieri di messa in sicurezza e per interventi di ripristino di viabilita’ e infrastrutture pubbliche nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli’-Cesena, le sei province duramente colpite dall’8 al 12 dicembre 2017 dall’eccezionale ondata di Maltempo per cui, ...

