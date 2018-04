Roma | giovedì 10 maggio sciopero dei lavoratori Tpl

Meteo Roma previsioni domani Giovedì 19 Aprile 2018 : Meteo Roma le previsioni per domani Giovedì 19 Aprile 2018. A Roma tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente. Nel Lazio mattinata con tempo stabile e fenomeni diffusi al pomeriggio. previsioni Meteo Roma domani Giovedì 19 Aprile 2018 Tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente; tempo asciutto anche nel corso del pomeriggio mentre in serata sono attesi brevi rovesci. Temperature comprese tra +13°C e +26°C. Meteo ...

Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018 : Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018. A Roma tempo instabile con piogge diffuse. Nel Lazio piogge in mattinata con intensificazione dei fenomeni al pomeriggio. Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018 Meteo Roma Condizioni di tempo instabile con piogge diffuse al mattino sempre più intense nel corso del pomeriggio. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo ...

Stadio della Roma - il Campidoglio : 'Giovedì il progetto con la variante' : Roma - La Roma chiama, il Campidoglio risponde. Prosegue l'iter amministrativo del progetto dello Stadio di Tor di Valle. 'Il prossimo giovedì 12 aprile il progetto verrà pubblicato sulle edizioni ...

Stadio della Roma : Giovedì pubblicata la variante urbanistica : Roma – Prosegue l’iter amministrativo del progetto dello Stadio di Tor di Valle. Il prossimo Giovedì 12 aprile il progetto verrà pubblicato sulle edizioni locali dei principali quotidiani nazionali. Integrato e adeguato cosi come approvato con determinazione della Regione Lazio del 22 dicembre 2017, che al suo interno comporta variante urbanistica. Il provvedimento sarà inoltre depositato in formato digitale all’Albo Pretorio fino al ...

Pasqua - a Roma giovedì scatta Green Zone : 13.25 In vigore da giovedì il dispositivo di sicurezza a Roma,in occasione delle festività Pasquali. Tutto il centro storico, compresi Vaticano e Colosseo, sarà "Green Zone" fino al 2 aprile, con divieto di manifestazioni e cortei.Vietato il trasporto di armi, esplosivi e la circolazione di mezzi pesanti. Controlli negli stabili occupati. La decisione è giunta al termine di una riunione in Questura. In udienza con la Polizia, il Papa ringrazia ...

Giovedì 22 febbraio a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl : Durerà 24 ore, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Giovedì 22 febbraio a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl appeared first on Il Post.

Roma : Giovedì sciopero di bus - metro e ferrovie : Roma: Giovedì 22 marzo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico- Roma – Trasporto pubblico a rischio a Roma. Il giorno da bollino rosso è Giovedì... L'articolo Roma: Giovedì sciopero di bus, metro e ferrovie proviene da Roma Daily News.

‘Keep Clean and… ?’ : convegno a Roma giovedì 15 marzo alle ore 12 : L’AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vi invita a scoprire le novità 2018 di ‘Keep Clean and…?’. La conferenza stampa di presentazione è prevista per giovedì 15 marzo 2018 alle ore 12. Interverranno: On. Barbara Degani (Sottosegretario Ministero Ambiente) Roberto Cavallo (eco-atleta) Lucia ...

Il Comune di Napoli sull'orlo del crac - de Magistris giovedì a Roma da Gentiloni : «Io da ieri sto cercando il presidente Gentiloni al telefono, mi auguro di trovarlo oggi». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine dell'inaugurazione...

Sciopero mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Atac - Atm e treni : caos a Roma - 130 aerei Alitalia cancellati a Fiumicino : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Roma - giovedì 8 marzo sciopero dei mezzi pubblici : a rischio anche i treni : giovedì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato Usb a livello nazionale. A Roma l'agitazione interesserà, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine ...