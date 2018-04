Roma | ecco il piano sicurezza per la visita del Papa | Concertone e Champions

Roma - Monchi svela : “io al Milan? Ecco la verità” : La Roma in campo contro il Chievo, prima del match interessanti dichiarazioni di Monchi ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Le scelte di Di Francesco? Dobbiamo dimenticare fino al 90′ la partita di ritorno contro il Liverpool, con il Chievo è importante per il campionato, dobbiamo arrivare tra le prime quattro quindi dobbiamo vincere. Le scelte di Di Francesco sono normali, logiche. Il Milan su di me? Sono stato il primo a ...

XFactor - partite le selezioni a Roma : ecco la carica degli aspiranti partecipanti : Il sogno di diventare le prossime stelle del firmamento musicale italiano parte dell'Auditorium di Roma, tra le transenne e gli iconici simboli di X Factor. Il primo dei tre giorni di provini, che ...

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conducono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

Scontri Liverpool-Roma - ecco la sanzione nei confronti dei giallorossi : Scontri Liverpool-Roma, ecco la probabile sanzione nei confronti dei giallorossi. Si è giocata la gara d’andata valida per la semifinale di Champions League sono scese in campo Liverpool-Roma, successo da parte dei Reds grazie ad un super Salah, 5-2 il risultato, la squadra di Di Francesco ha ancora chance di qualificazione, l’obiettivo è ripetere l’impresa contro il Barcellona. Nel frattempo secondo quanto riporta la ...

Roma - baraccopoli del Foro Italico : ecco la collina dei rifiuti : Una vera e propria collina dei veleni che si affaccia sulla città, a un passo dalla Tangenziale , tra la Flaminia e la Salaria, . Tanto alta da sovrastare persino le baracche del campo rom, quello del ...

Champions League - gli scontri di Liverpool : ecco cosa rischia la Roma : Champions League, gli scontri di Liverpool: ecco cosa rischia la Roma Visti i precedenti simili, il massimo organo continentale potrebbe optare per una multa pesante o per il divieto di trasferte ai tifosi capitolini Continua a leggere

Il presidente Micciché ha le idee chiare : “Roma esclusa dalle coppe? Ecco la situazione” : La Roma è uscita sconfitta dalla gara di Champions League contro il Liverpool ma a tenere banco sono stati gli sconti prima del match che hanno portato all’arresto di due tifosi giallorossi. Il presidente della Lega Calcio, Gaetano Micciche’, non crede all’ipotesi che la Roma possa essere esclusa dalle competizioni europee “incidenti molto gravi, escludo che la Roma possa essere squalificata dall’Uefa, mi auguro che ...

Champions Roma - incidenti Liverpool : ecco cosa rischia la Roma : Il messaggio di Gerrard caduto invano E pensare che alla vigilia del match era stato proprio l'ex capitano del Liverpool ad augurarsi di assistere a una serata di sport. Gerrard aveva detto: "Tutti ...

Champions League - gli scontri di Liverpool : ecco cosa rischia la Roma : Visti i precedenti simili, il massimo organo continentale potrebbe optare per una multa pesante o per il divieto di trasferte ai tifosi capitolini

Scontri Liverpool - la Uefa promette 'massima severità' : ecco cosa rischia la Roma : dal nostro inviato Liverpool - La 'massima severità', chiesta dall'Uefa per i responsabili dell'aggressione vigliacca di Anfield, preoccupa la Roma. Che rischia, proprio per il comportamento dei suoi ...

Accusa di tentato omicidio : ecco chi sono i Romanisti arrestati a Liverpool : «Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool FC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...

Liverpool - Roma in TV Stasera : ecco come vederla in chiaro e in diretta streaming : La partita di andata valida per le semifinali della Champions League alle 20.45 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.

Dopo Sarri ecco Pruzzo e Conti : caduta di stile per gli ex campioni della Roma : Conti: "Non offenderei mai una società così gloriosa" Il Romanista, campione del mondo del 1982 con gli azzurri di Bearzot, sbagliò un rigore nel 1984 nella finale di Coppa dei Campione contro il ...

Liverpool-Roma - polemica per la foto di Pruzzo e Conti. Ecco le scuse : "Era per esorcizzare" : Uno scatto privato, fatto con leggerezza e che doveva restare tra amici, diventato in poche ore un autogol. Ieri Roberto Pruzzo e Bruno Conti, protagonisti della finale col Liverpool persa dalla Roma ...