Roma | due vigili pestati da un negoziante in centro | stavano notificando l' ordinanza anti

Roma : Due minorenni tentano una rapina : Roma – Un 15enne romeno e un 16enne bulgaro sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione Roma Torrino Nord. Entrambi senza fissa dimora e con precedenti, l’accusa per loro è di rapina. La vittima è un cittadino inglese di 32 anni, designer di una nota casa di moda. L’uomo si trovava in un bar, nei pressi di via del Turismo all’Eur, quando e’ stato notato dai due malviventi per la costosa borsa che aveva a ...

Roma : l’Arma dei carabinieri in aiuto della ricerca pediatrica con due eventi : La Legione Allievi carabinieri torna a schierarsi al fianco di Fondazione Città della Speranza Onlus, impegnata da anni a sostenere la diagnostica e la ricerca pediatrica e oncoematologica, con una doppia iniziativa in programma a Roma giovedì 3 maggio: un incontro sul futuro della ricerca in campo medico e un concerto a scopo benefico della Fanfara. L’apertura, alle ore 18.30 nella Sala Polifunzionale della Legione Allievi carabinieri (viale ...

Roma-Chievo 4-0 Diretta ElSha-Dzeko : micidiale uno-due con i giallorossi in dieci : La sfida tra Roma e Chievo apre il programma della 35esima giornata di Serie A; i padroni di casa, reduci dal difficile martedì di coppa, devono vincere per conservare il terzo posto in...

Figlia di due padri registrata all'anagrafe di Roma senza intervento del giudice : La piccola è nata in Canada lo scorso novembre. La trascrizione "completa e spontanea" arriva dopo quelle di Torino e di Gabicce, ma non mancano le polemiche

Roma - registrata all'anagrafe una bimba con due papà : Dopo il caso di Torino, anche a Roma - altro comune a guida M5S - si è deciso di iscrivere all'anagrafe cittadina una bimba figlia di due padri, nata in Canada nel novembre scorso grazie alla gestazione per altri.A rendere noto lo storico passo, effettuato senza l'intervento di un giudice, è stato l'avvocato Alexander Schuster che ha seguito il caso attraverso il proprio studio legale:Dopo alcuni mesi di confronto con gli uffici comunali e ...

Roma - figlia di due padri registrata all’anagrafe senza l’intervento del tribunale : Il Comune di Roma ha effettuato per la prima volta “una trascrizione completa e spontanea, cioè senza l’intervento di un giudice”, registrando una bimba nata a novembre in Canada, riconoscendone i due papà, “tali grazie alla gestazione per altri”. Il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster, sottolinea però che “il passo avanti di Roma, c...

