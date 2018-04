Roma dice no al tennis per evitare una Torino-bis

Nino Benvenuti ricoverato in codice rosso a Roma : malore per l’ex pugile : E’ arrivato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dopo avere accusato un forte malore ed è stato subito sottoposto, d’urgenza, ai primi accertamenti. Spavento e molta tensione nel pomeriggio del 28 aprile per Nino Benvenuti, che proprio due giorni fa ha festeggiato 80 anni. Come riferisce la Federazione italiana pugilato, i medici, dopo il ricovero, sembra possano escludere il peggio ma si riservano sulla prognosi definitiva; si ...

Roma - sant'Alisson benedice la Strana Coppia di Eusebio : Roma in completo nero. Come nella gara d'andata al Bentegodi, quella del Sorrentino show, di Schick al centro dell'attacco e di Dzeko in panchina. Era appena cominciato dicembre, e la squadra di ...

Inter-Juventus 2-3 - Higuain dice scudetto. Roma-Chievo 4-1 - super Dzeko : Inter-Juventus 2-3- La Juventus espugna San Siro per 3-2 in un modo totalmente rocambolesco al minuto numero 90′. Juve in vantaggio con Douglas Costa, poi raggiunta e superata dai gol di Icardi, 8 gol in 11 partite alla Juve, e dall’autogol di Barzagli. Poi finale da incubo per i nerazzurri: gol di Cuadrado e Higuain. […] L'articolo Inter-Juventus 2-3, Higuain dice scudetto. Roma-Chievo 4-1, super Dzeko proviene da Serie A News ...

Figlia di due padri registrata all'anagrafe di Roma senza intervento del giudice : La piccola è nata in Canada lo scorso novembre. La trascrizione "completa e spontanea" arriva dopo quelle di Torino e di Gabicce, ma non mancano le polemiche

Liverpool-Roma - la testimonianza dei tifosi : «La polizia ci diceva di passare sotto la loro curva» : Sono ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche che hanno portato al ferimento di Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo essere stato aggredito prima della semifinale di Anfield...

Alfie può tornare a casa ma non in Italia/ “No” categorico del giudice inglese al trasferimento a Roma : Alfie Evans, staccato il respiratore: dopo nove ore il bimbo respira da solo come comunicano i genitori, mentre l'Italia concede la cittadinanza per il possibile trasporto al Bambin Gesù(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:48:00 GMT)

Roma : incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso : Roma: Smart investe Donna Roma – In gravi condizioni una Donna investita poco fa in via Trionfale, a Roma. codice rosso per la malcapitata, di cui non si conoscono le generalità. L’investita si trova ora ricoverata all’ospedale San Filippo Neri. I rilievi sono affidati al XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso proviene da RomaDailyNews.

Biondi - live Roma e Milano a dicembre : Roma, 19 APR - A causa di improrogabili impegni internazionali, i due concerti di Mario Biondi previsti per il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago, Milano ...

Roma : uomo perde controllo scooter. Ricoverato in codice rosso : Roma: incidente avvenuto in direzione San Giovanni Roma – Grave incidente stradale sulla Tangenziale est di Roma. Un uomo ha perso il controllo del suo scooter mentre si muoveva verso San Giovanni, poco prima dell’uscita per Ponte Milvio. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, ha perso il controllo del suo motoveicolo. In corso le cause dell’incidente, avvenuto attorno alle 13.30 e che ha costretto il malcapitato ...

Nathalie Caldonazzo - incidente stradale a Roma : come sta?/ Ultime notizie Prati : ricoverata in codice giallo : Nathalie Caldonazzo, incidente stradale a Roma in zona Prati: come sta? Paura per la showgirl rimasta ferita, ricoverata al Gemelli in codice giallo. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:20:00 GMT)