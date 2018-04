Roma | Di Berardino su prevenzione e sicurezza | «È un trend negativo»

roma.corriere

: #Workshop 'diventare una #Webstar'. Con @angelicamassera e Berardino Iacovone. Info al 349 357 88 38 - art_roma : #Workshop 'diventare una #Webstar'. Con @angelicamassera e Berardino Iacovone. Info al 349 357 88 38 -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Da quello che ho potuto vedere i dati riportati descrivono una tendenza, non certo positiva. Una tendenza che coincide con il risveglio dell'economia dei servizi. Sono considerazioni valide, secondo me, anche se i dati non sono recentissimi, visto che si riferiscono fondamentalmente agli anni 2016-2017». Così l'assessore regionale al ...