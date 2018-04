Roma | cibi e suoni | l' anti stress viene dall' Oriente

ToRomania : Tomà - l'ultimo Invincibile. Ora il Grande Torino è di nuovo riunito : Nel 2011 se n'era andato l'unico altro superstite degli Invincibili, il secondo portiere Renato Gandolfi : o ra il Grande Torino in questo mondo non c'è più , vive nei ricordi, nei pochi filmati a ...

Roma - Monchi : 'Barcellona formidabile - ma non invincibile' : 'Non ci sono squadre invincibili e questo lo sanno tutti, anche il Barcellona, anche se in questa stagione hanno perso soltanto 3 partite delle 48 che hanno giocato. Ma io, quando gioco questa partita ...

Vi ricordate l’attaccante ex Roma Mido? Adesso è irriconoscibile [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...