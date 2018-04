Roma | 1 Maggio | metro fino all’1 | 30 di notte

Concerto Primo Maggio : chi c’è a Roma e Taranto e come seguire le dirette : Quest’anno si torna ad avere due appuntamenti musicali per celebrare il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Dopo la pausa dello scorso anno, Taranto si riappropria infatti del suo #unoMaggioTaranto, evento nato in risposta al tradizionale Concertone di Roma. Se volete avere un quadro chiaro di tutto quello che c’è da sapere sui due appuntamenti di seguito trovate tutte le informazioni necessarie, non solo per seguire la diretta o per ...

Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Roma e Milano - negozi e centri commerciali chiusi : info e orari : Supermercati aperti 1 maggio 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:42:00 GMT)

OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma : Lablack comedy “OPSIS”, scritta e diretta da Tommaso Arnaldi, dopo la rappresentazione presso il Teatro Cometa Off di Roma, lo scorso Marzo 2018, all’interno del concorso ShortLAB, torna in scena in occasione del contest “ConCorto 2018”. L’appuntamento è il 4 Maggio 2018 alle ore 21, al Teatro San Genesio di Roma. Giunto alle semifinali di […] L'articolo OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma proviene da NewsCinema.

Concerto del Primo Maggio a Roma : sul palco Gianna Nannini - Max Gazzè e FatBoy Slim : "Per me e per tanti altri a questo Concerto, la musica non è il discorso intero, è una punteggiatura per raccontare il proprio sguardo sul mondo. E il Concerto è un modo per uscire di casa e ...

Meteo Roma. Previsioni per il ponte del 1 maggio : Dopo una lunga fase contrassegnata da tempo stabile e temperature notevolmente al di sopra dei valori medi (almeno 2-4°c), la configurazione Meteo climatica Europea sembrerebbe essere finalmente giunta ad un bivio. Il promontorio alto pressorio con matrice calda nord Africana sta perdendo, già in queste ore, il proprio vigore, facendo segnare una graduale perdita di geopotenziali sul suo bordo nord occidentale. Il tutto è dovuto a uno ...

Roma. Ponte del Primo maggio : gli orari del trasporto pubblico : Questo l’orario del servizio pubblico dal 29 aprile al 1 maggio a Roma. Domenica 29 aprile normale servizio dei giorni festivi

Raggi : sono 3 le maggiori novità per gli asili nido di Roma : Raggi: maggior qualità, aumento iscrizioni e abbattimento dei costi Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Maggiore qualità, aumento delle iscrizioni e abbattimento dei costi. sono le tre importanti novità che stanno coinvolgendo gli asili nido della nostra città. L’impianto di riforma che abbiamo avviato circa un anno fa sta garantendo benefici e miglioramenti nella ...

Roma - dal 2 al 6 maggio : Karmafulminien OffOfF Theatre Generazione Disagio : Il gruppo collabora con molte realtà artistiche e culturali e al momento porta in scena i suoi due spettacoli "Dopodiché stasera mi butto" co-prodotto dall'associazione culturale Proxima Res e "...

Caso Moro - il 9 maggio al Teatro Argentina di Roma 'Un atomo di verità' : Ad Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978, il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio dello stesso anno, dopo 55 giorni di prigionia, in via Caetani, a pochi passi dal Teatro Argentina, ...

Roma - 1°maggio : la Nannini sarà al Concertone di Piazza San Giovanni : Grandi novità per il tradizionale Concertone del 1° maggio di Piazza San Giovanni (Roma): alla conferenza stampa si è presentata, Gianna Nannini. La cantante, in jeans e giubbotto blu, ha ancora le stampelle per via della caduta durante il concerto di Genova ad inizio aprile, ma è apparsa in ottima forma e ha confermato la sua presenza all'evento. Così, dopo ben 24 anni dalla sua prima partecipazione, la Nannini tornerà sul palco del mitico ...

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conducono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio Video : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella citta' di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League [Video] fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che gia' la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un ...

Roma - dal 4 al 6 maggio le star del videogame a Cinecittà per 'Level Up' : ... il più importante contest della comunicazione dedicato a studenti e giovani professionisti 23 aprile 2018 Bandecchi racconta la sua 'Apocalypse now': l'economia vista da un imprenditore 16 aprile ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella città di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che già la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un letto di ...