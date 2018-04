Rocca Priora calcio I cat | Pace | pari positivo

romadailynews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma – Un pareggio per proseguire il cammino. La Prima categoria delimpatta 2-2 sul campo del Piglio. E fa un passo verso la qualificazione alla prossima Coppa Lazio. “Nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo. Anche se siamo riusciti a creare comunque un paio di opportunità importanti – dice il difensore classe 1996 Lorenzo–. Poi siamo anche andati sotto a causa di un tiro deviato. All’inizio del secondo tempo è arrivato anche ildi rigore del 2-0 del Piglio che era stato ridotto in dieci pochi minuti prima”. “Lo schiaffo, però, ci ha fatto bene. Abbiamo reagito in maniera determinata e con orgoglio ci siamo andati a prendere almeno un pareggio grazie ai gol di Magretti e Cristian Vinci. Tra l’altro nel finale avevamo anche segnato il gol del 3-2 con Coppitelli. Ma l’arbitro non ha visto che la palla aveva chiaramente ...