Roadshow Anas fa tappa a Reggio Emilia

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Arriva oggi aildi(Gruppo Fs Italiane) dal titolo ‘Congiunzioni’, un viaggio attraverso l’Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, che fanelle principali piazze italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Polizia di Stato, è stata organizzata in occasione del novantesimo anno di. Partner del progetto anche Scania, Tgr Rai e Radio Italia (FOTO). Un mezzo in movimento, su un itinerario simbolico, sta attraversando la rete stradale del Paese per diffondere la cultura della sicurezza, promuovere la valorizzazione turistica dei grandi itinerari, raccontare la storia delle strade e dell’azienda e le nuove tecnologie per la mobilità del futuro. A bordo di un truck di ultima generazione Scania, diverse iniziative ripercorrono il grande impegno dinel contribuire alla ...