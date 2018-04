Rivoluzione Rai | addio di Liorni a La Vita in Diretta e Balivo trasloca con Detto Fatto

Rai - Rivoluzione del pomeriggio : Caterina Balivo promossa. Cambia La vita in diretta - chi ruba il posto a Marco Liorni : Una posizione 'cruciale' per Caterina Balivo : la brava e bella conduttrice napoletana di Detto fatto sarà promossa da Raidue a Raiuno per riempire lo spazio dopo il Tg1 dell'una e trenta, al posto di ...

Parte la Rivoluzione svizzera di Alcoa Gli operai sardi diventano azionisti : Il ministro Calenda: avranno il 5% del capitale e un posto in consiglio Quando protestavano davanti alla ciminiere, pronti a bloccare lo smantellamento dell'impianto gli ex dipendenti dell'Alcoa ...

“Bye Bye Balivo”. Detto Fatto : è Rivoluzione. I vertici Rai hanno deciso - Caterina cambia casa e la nuova destinazione è molto interessante. Al suo posto? Un nome grosso (in tanti saranno contenti) : È una delle trasmissioni del palinsesto Rai più seguite. Detto Fatto è stato il trampolino di lancio di Caterina Balivo che con questo programma si è fatta conoscere ed amare dal grande pubblico. nel corso della seconda gravidanza la conduttrice per qualche mese ha lasciato la trasmissione e sul suo ritorno se ne sono dette tante. Ma alla fine lei è tornata al timone con una nuova stagione scoppiettante. Ma adesso pare ci siano grosse ...

“Arriva lui”. Domenica In - Rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Marco Liorni al posto di Cristina Parodi? Rivoluzione nel palinsesto Rai : FUNWEEK.IT - Nonostante Cristina Parodi abbia dichiarato al Corriere della Sera che gli ascolti di Domenica In sono 'assolutamente buoni', i vertici di Viale Mazzini fremono per cambiare le cose nel ...

L'ultimo lupo - Rai 3/ Il film sulla Rivoluzione culturale cinese - info streaming (oggi - 12 marzo 2018) : L'ultimo lupo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Shaofeng Feng e Shawn Dou, alla regia Jean-Jacques Annaud. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:04:00 GMT)