RISULTATO ELEZIONI FVG La vittoria inutile di Salvini spiana la strada a Mattarella

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : proteste contro Orban - folla a Budapest contro RISULTATO Elezioni : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Ungheria, folla in piazza a Budapest contro presidente Orban. Accuse di brogli e poca democrazia durante Elezioni.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin verso RISULTATO e vittoria scontati - 18 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin verso RISULTATO e vittoria scontati (18 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza alle urne: Guerra fredda Gb-Russia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:05:00 GMT)

La sezione di Fratelli d'Italia 'Giorgio Almirante' di Pulsano celebra l'ottimo RISULTATO ottenuto alle Elezioni Politiche dello scorso 4 ... : Questo dato ci fa sperare davvero bene per il prossimo futuro e testimonia la crescita della nostra compagine politica a Pulsano. Il nostro gruppo, in vista delle prossime Elezioni amministrative, ...

Marco Minniti : 'Il RISULTATO del Pd alle elezioni è sconvolgente - rischiamo di sparire' : Ancora non ci siamo, ma il rischio vero si chiama irrilevanza politica del Pd . Per la prima volta il rischi di non farcela sta diventando consistente'.

Elezioni - Bossi : “Il RISULTATO basso di Berlusconi? Ha detto troppe cazzate. La Lega è forte ma a livello nazionale si ferma subito” : “Il risultato basso di Berlusconi? Era prevedibile, ha detto troppe cazzate. Come quando ha detto “do il lavoro ai giovani, non facendo pagare i contributi Inps alle imprese”. Ma così salta il paese”. C’era anche Umberto Bossi alla festa organizzata dai militanti leghisti di Varese per Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia. Neoeletti, amici di Fontana (tra cui anche l’ex ministro Francesco ...

Elezioni : M5S Veneto - RISULTATO straordinario - ora avanti tutta con testa - cuore e umiltà (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Abbiamo portato alle urne moltissimi cittadini che non votavano da molto tempo. Persone che, nauseate dalla vecchia politica, avevano scelto di non esercitare più il proprio diritto al voto. Grazie a noi quello dell'astensione non è più il primo partito. Anche questo è u

Elezioni : M5S Veneto - RISULTATO straordinario - ora avanti tutta con testa - cuore e umiltà : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - “risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà”, lo sottolinea, in una nota Il Movimento 5 Stelle che precisa "abbiamo ottenuto in Veneto un risultato straordinario: è la seconda forza politica in Veneto e in molte zone i voti che i cittadini hanno

Elezioni : M5S Veneto - RISULTATO straordinario - ora avanti tutta con testa - cuore e umiltà : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà”, lo sottolinea, in una nota Il Movimento 5 Stelle che precisa “abbiamo ottenuto in Veneto un risultato straordinario: è la seconda forza politica in Veneto e in molte zone i voti che i cittadini hanno espresso per il M5S raggiungono percentuali altissime”.“A Venezia il M5S è prima forza politica con il 27,5%. A ...

Elezioni : M5S Veneto - RISULTATO straordinario - ora avanti tutta con testa - cuore e umiltà (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Abbiamo portato alle urne moltissimi cittadini che non votavano da molto tempo. Persone che, nauseate dalla vecchia politica, avevano scelto di non esercitare più il proprio diritto al voto. Grazie a noi quello dell’astensione non è più il primo partito. Anche questo è un risultato straordinario, che è arrivato grazie al lavoro sul territorio che i nostri candidati, gli attivisti e i ...

Elezioni : deputati M5s all'Ars - RISULTATO epocale - a casa brontosauri della politica : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Non ci dubbi: è stato un risultato epocale, abbiamo scritto un’esaltante pagina di storia. Abbiamo sfiorato il 50 per cento dei consensi, con percentuali enormi in alcuni comuni come Priolo Gargallo, dove siamo andati oltre al 71 per cento, e Raffadali, nella terra di

Elezioni : partigiani dem - in Sicilia RISULTATO peggiore solo nel '92 : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Per trovare un risultato peggiore, in Sicilia, a quello di domenica 4 marzo dobbiamo risalire al 1992 quando nel nostro simbolo c'era ancora la falce e martello". E' così che Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem, in una conferenza stampa nella sede di Palermo d

Elezioni : partigiani dem - in Sicilia RISULTATO peggiore solo nel ’92 : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Per trovare un risultato peggiore, in Sicilia, a quello di domenica 4 marzo dobbiamo risalire al 1992 quando nel nostro simbolo c’era ancora la falce e martello”. E’ così che Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem, in una conferenza stampa nella sede di Palermo del Pd Siciliano, commenta la debacle del partito alle Politiche. Distribuito alla stampa, un foglio con il resoconto ...

BORSA ITALIANA/ Ecco perché Piazza Affari 'ignora' il RISULTATO delle elezioni : La BORSA ITALIANA non ha sostanzialmente reagito male a un risultato elettorale così inatteso e dagli incerti sviluppi come quello di ieri.